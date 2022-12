Man(n) wäscht umweltfreundlich

Spartipps beim Waschen sind ein Vollbad fürs männliche Ego. Dass man die vielen Beigaben auch gut weglassen kann, wusste man schließlich schon vorher.

Es gibt Momente, da liest man Tipps vom Experten und freut sich. "Sinnvoll sind ein Vollwaschmittel und ein Colorwaschmittel in Pulverform, dazu ein flüssiges Feinwaschmittel für Wolle und Feines", rät die Expertin beim Thema Wäsche. Und: Richtig vollmachen reduziert den Energieverbrauch. Solche Tipps sind nicht nur wertvoll für die Umwelt, sondern auch fürs Ego: Jahrelang fühlte man sich schlecht, weil man keine Ahnung hatte, was all die Weichspüler, Wäscheparfüms und das andere Gedöns einem sagen wollten. Und weil man die Wäsche nach dem Motto erledigte: Schrank leer, Maschine an. Wolle und Feines gab es eh nicht im Kleiderschrank.

Jetzt zeigt sich: Das Verhalten resultierte nicht aus mangelnder Ahnung von der Materie. Es handelte sich hierbei um eine instinktive Handlungsweise zur Schonung der Umwelt. Fast schade, dass sich meine Frau bei der Aufteilung der Hausarbeit für die Wäsche entschieden hat. Ich freue mich aber schon, zu lernen, ob ich meine Hemden auch umweltfreundlich bügle. Glatt waren sie danach bisher immerhin immer.