Bankdaten verraten: Autohändler aus dem Kreis Augsburg muss sechsstellige Summe zahlen

Ein 48-jähriger Autohändler aus dem Landkreis Augsburg überlässt einem Berufskollegen seine Bank-Zugangsdaten. Vor Gericht kommt ihn das teuer zu stehen.

Eine Zusammenarbeit zweier rumänischer Autohändler hat ein teures, juristisches Nachspiel. Das wurde in einem Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht klar. Ein 48-Jähriger mit Geschäft im Landkreis Augsburg war an vier Kfz-Finanzierungen beteiligt, bei denen ein Kreditinstitut um rund 180.000 Euro betrogen wurde.

Er gestand diese Vorwürfe. Wegen Beihilfe zum Betrug wurde er jetzt zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Zudem muss er die bereits begonnene Schadenswiedergutmachung fortsetzen und 3780 Euro Wertersatz leisten, jenen Betrag, den er persönlich als Provision aus vier Darlehensverträgen erhalten hatte.

Der Händler aus dem Landkreis Augsburg vermittelt Finanzierungen

Seit 2005 schon betreibe er sein Geschäft, so der Mann vor Gericht. Länger schon gehöre auch die Finanzierung von Fahrzeugen zu seinem Leistungsumfang, etwa dann, wenn jemand ein Auto kaufen möchte, das mehr Geld kostet, als er hat. Dann, so der Angeklagte, biete er seine Mitarbeit bei der Erstellung eines Kfz-Darlehensvertrages an, wozu er mit insgesamt vier verschiedenen Kreditinstituten zusammengearbeitet habe. Immer wieder klappte diese Zusammenarbeit problemlos: Der Kunde erhielt sein Auto, finanziert durch den Darlehensvertrag, zahlte seine Raten an die Bank, der Autohändler erhielt eine Provision für die Vermittlung des Vertrages. Nach Worten des sachbearbeitenden Polizeibeamten seien gemäß einer Prüfung insgesamt rund 150 Finanzierungen mit einem Gesamtumfang von rund 2,8 Millionen Euro abgewickelt worden.

Dann, im Frühjahr 2022 nimmt ein ihm seit Längerem bekannter rumänischer Autohändler aus dem Raum Fürth Kontakt auf: Er hätte einen Käufer für ein vom Händler aus dem Landkreis Augsburg auf Facebook angebotenes Fahrzeug, einen Porsche Panamera. Um den Verkauf abzuwickeln, erbat der anderweitig verfolgte Autohändler vom Angeklagten aus dem Augsburger Land die Zugangsdaten für dessen Bankzugänge. Weil er den Kollegen schon länger gekannt und ihm vertraut habe, habe er ihm die Daten gegeben.

Kollege nutzt den Händler für Betrug mit gebrauchten Luxus-Autos aus

In der Folge habe der Fürther Autohändler zwischen Mai und Juli 2022 vier hochwertige gebrauchte Fahrzeuge verkauft und über die Bank-Zugangsdaten des Angeklagten finanziert. Es handelte sich um zwei Porsche Panamera im Wert von 30.000 und 45.000 Euro, einen BMW 750 im Wert von 47.000 Euro und einen Mercedes 350 im Wert von 59.000 Euro. Für alle vier Fahrzeuge waren der Bank gefälschte Papiere von nicht existierenden Personen vorgelegt worden. Um die Bank nicht sofort hellhörig werden zu lassen, seien von unbekannt jeweils eine oder zwei Raten bezahlt worden, bevor es kein Geld mehr gab. Strafanzeige.

Die Autos, die allesamt mit Kennzeichen aus dem mittelfränkischen Lauf (LAU-) ausgestattet worden waren, landeten laut Ermittlungen bei Käufern in Rumänien. Er, so der Angeklagte, habe die Transaktionen in seinem Computersystem nachverfolgen können. Er habe aber keine Informationen darüber gehabt, dass etwas nicht stimme. Zumal es auch völlig ordnungsgemäße Finanzierungen auf diesem Wege gegeben habe. Nachdem er, der Angeklagte, drei der vier Autos nicht besessen habe, habe er dafür auch kein Geld erhalten. Die Darlehensbeträge habe er an eine Kontonummer aus dem Umfeld des Fürther Autohändlers weitergeleitet, der beispielsweise auch mit dem Namen des Angeklagten Unterschriften geleistet habe. Einziger Nutzen für den Angeklagten: Aus den genannten vier Geschäften mit betrügerischer Absicht habe er insgesamt 3780 Euro Provision von der Bank für die Darlehensvermittlung erhalten.

Zusammen mit seinem Rechtsanwalt Werner Ruisinger erklärte der Angeklagte, den Bankschaden in Höhe von 180.000 Euro gutmachen zu wollen – im Zweifelsfalle auch allein. Einen ersten Betrag von 30.000 Euro habe man nach schwieriger Kommunikation mit der Bank bereits erstatten können. Aus einer Bürgschaft erwarte er einen weiteren höheren Betrag, den er überweisen wolle. Eines der betrügerisch verkauften Autos sei inzwischen in Rumänien beschlagnahmt worden. Er hoffe auf eine Rückgabe an ihn, um auch den Erlös daraus rückerstatten zu können. Dasselbe gelte für die übrigen drei Autos.

Staatsanwalt Gregor Prijatelj und Verteidiger Ruisinger waren sich in ihren Plädoyers bei der rechtlichen Bewertung als Beihilfe zum Betrug einig, auch in der Forderung nach einer Bewährungsstrafe. Allerdings sei die Zwei-Jahre-Freiheitsstrafe-Forderung des Staatsanwalts nach Ruisingers Empfinden zu hoch ausgefallen.

Das sah das Schöffengericht um Richter Matthias Nickolai so, das eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten verhängte, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Nickolai nannte den Angeklagten „nur noch Beifahrer“, nachdem er seine Bank-Zugangsdaten an einen mutmaßlichen Haupttäter, eventuell sogar eine dahinter stehende Bande, gegeben hatte. Zwar sei der Schaden immens, der „Gewinn“ von 3780 Euro für den Angeklagten aber überschaubar. Zweifellos die schwerwiegendste Bewährungsauflage für den Angeklagten: Er müsse „nach Kräften, jedenfalls in monatlichen Raten zu 1000 Euro“ Schadenswiedergutmachung leisten, so das Gericht. Dies nunmehr als angestellter Autohändler in der Firma seiner Frau, die das Geschäft inzwischen weiterführe. Das Urteil ist rechtskräftig.