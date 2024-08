Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einem Gebüsch am Rathausplatz in Bobingen geschlafen. Ein besorgter Bürger informierte die Polizei darüber. Die Beamten trafen einen 51 Jahre alten Mann aus Landsberg an, der sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ein Alkoholtest ergab 3,5 Promille. Aufgrund dieser Umstände nahm die Polizei den Mann zur Ausnüchterung mit in die Arrestzelle (AZ).

