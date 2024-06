Auto überschlägt sich mehrfach

Ein Auto geriet aus unbekannter Ursache ins Schleudern.

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Fahrer und der 37-jährige Beifahrer eines PKW bei einem Verkehrsunfall in Waldberg. Das Auto fuhr am Donnerstag um 14.35 Uhr die Staatsstraße von Mickhausen kommend. Am Ortseingang von Waldberg kam das Auto aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Dabei wurden auch das Ortsschild und ein Schild eines örtlichen Vereins beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Beide Männer im Auto mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, sowie fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)