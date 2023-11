Auto zerkratzt: Die Polizei sucht Zeugen

In Bobingen wurde ein Auto zerkratzt, der Schaden ist groß. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 22-jährige Geschädigte hatte am Freitag, 24. November, gegen 13 Uhr seinen VW Golf in Bobingen in der Landshuter Allee, Höhe Hausnummer 20, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Montag, 27. November, gegen 6 Uhr zu seinem Auto zurückkehren wollte bemerkte er, dass sich am hinteren rechten Kotflügel mehrere Kratzer befanden. Wie es zu diesem Schaden kam, ist laut Polizei unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.