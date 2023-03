Bobingen

vor 32 Min.

Bei Naturfuß in Bobingen muss der Schuh zum Fuß passen

Bettina Deininger hat schon vor ihrem Schritt in die Selbstständigkeit in Führungspositionen gearbeitet. Mit den Barfuß-Schuhen besetzt sie erfolgreich eine wachsende Nische.

Plus Mit ihrem Geschäft für Kleidung für Schwangere und Barfußschuhe hat Bettina Deininger einen Nerv getroffen. Und sie lebt ihren Traum als Unternehmerin und Mutter.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Etwa drei Jahre ist es her, dass Bettina Deininger ihren Laden in der Hochstraße in Bobingen eröffnet hat. Mittlerweile hat sich "Momelino/Naturfuß" so gut etabliert, dass die 36-jährige Unternehmerin schon über Modelle zur Expansion nachdenkt. Doch die Mutter Bettina Deininger bremst sich lieber. Für sie geht mit dem Geschäftsmodell ein Traum vieler Eltern in Erfüllung: Sie verdient ihren Lebensunterhalt und hat gleichzeitig genug Zeit für die Kinder. Denn mit ihrer Mischung aus fußfreundlichen Schuhen und schicker Kleidung für werdende und frisch gebackene Mütter hat sie einen Nerv getroffen und sich einen großen Kundenkreis erarbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen