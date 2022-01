"Bobingen ist bunt" hat ein weibliches Führungstrio

Plus Mit welchen Schwierigkeiten der Bobinger Verein im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte und was die Mitglieder im neuen Jahr schaffen wollen.

Nicht ganz so agieren wie gewohnt konnte der Verein " Bobingen ist bunt" im vergangenen Jahr. "Vieles ist ausgefallen, bei dem wir uns sonst immer engagiert haben", bedauert Carmen Bader, die nach dem Ausstieg von Bernd Müller den Verein führte und nun per Wahl im Amt bestätigt wurde.