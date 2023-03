Bobinger Handballer spielen gegen Göggingen nochmal auf

Die Saison neigt sich dem Ende zu und der TSV Bobingen konnte am vergangenen Samstag seine Position in der oberen Tabellenhälfte souverän verteidigen.

Nicht leicht machte es der TSV Göggingen den Bobinger Handballern am Wochenende. Die kämpften aber sich erfolgreich durch Partie und siegten mit 37:26. Doch Coach Milos Brcanski hätte sich in der Abwehr noch etwas mehr erwartet.

Die Erwartungen an den voll besetzten Kader der Gastgeber waren hoch. Zum Ende der Saison galt es, keine Punkte mehr liegen zu lassen. Derart eingestellt spielten die Männer um Miloš Brcanski von Anfang an auf und gingen schon in den ersten fünf Minuten mit 4:0 in Führung.

Der TSV Göggingen ließ sich davon nicht entmutigen und holte schon zur 15. Minute wieder auf zwei Tore auf. Dies lag auch an zahlreich liegen gelassenen Chancen der Blauweißen. Erst ab der 25. Minute konnte der TSV Bobingen seine Führung weiter ausbauen und ging nach einem taktisch wichtigen Timeout kurz vor der Halbzeitpause mit 14:9 in die Kabine.

Dabei ist vor allem die starke Abwehrleistung des Rechtsaußen, Thomas Pillmayr hervorzuheben. Immer wieder verhinderte er klare Chancen der Gäste. Auffällig vor allem durch seine offensive Klasse lieferte Pillmayr den Zuschauern in dieser Partie sogar defensive Höhepunkte zum Anfassen: Fünf Sekunden vor der Halbzeitpause landete er mit samt seinem Gegenspieler auf der Zuschauertribüne.

Bobinger Coach nicht gänzlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft

Frisch in der zweiten Hälfte konnten vor allem die Youngsters des TSV Bobingen endlich ihre große Klasse beweisen. So auch der junge Sebastian Lenz, der mit seinem wurfgewaltigen rechten Arm zwei ansatzlose Treffer aus zehn Metern verwandeln konnte. Trotzdem ließen sich die Gäste nicht unterkriegen und hielten immer wieder dagegen.

Am Ende liest sich das Ergebnis recht eindeutig - 37:26. Dennoch war der Bobinger Trainer Milos Brcanski mit der Abwehrleistung seines Teams nicht zu einhundert Prozent zufrieden: „Wenn wir in zwei Wochen mit den Aufsteigern aus Schwabmünchen mithalten wollen, dann müssen wir konsequenter und organisierter den Gegenspielern entgegentreten. Göggingen hatte aufgrund mehrerer Verletzungen viele Personaleinbußen. Gegen ein voll besetzten Gögginger Kader wäre dieses Spiel nicht ansatzweise so deutlich ausgegangen.“

TSV: Manuel Fischer (TW), Simon Hafner (2), Niklas Geirhos (2), Sebastian Lenz (2), Jonas Vogt (2), Leonard Naumann (1), Nico Deiniger (9), Jonas Stadlmair (1), Tobias Müller(6), Thomas Pillmayr (6/2), Maximilian Wagner (1), Moritz Müller (4), Florian Winkler (1), Thomas Gebauer (TW). (AZ)