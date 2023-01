Bobinger Kulturprogramm: Das sind die Höhepunkte im Jahr 2023

Das Kulturamt der Stadt Bobingen startet mit einem bunten Programm ins neue Jahr.

Kabarett, Konzerte, Ausstellungen und Mitmach-Angebote: Das Kulturprogramm der nächsten Monate in Bobingen ist umfangreich.

Die neue Kulturamtsleiterin Sandra Hartl wird auch den Fokus etwas verändern. Ende Mai und Anfang Juni stehen zwei Babykonzerte mit Klavier für Kinder im Krabbelalter auf dem Programm. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Ebenfalls gibt es im Juni ein Open-Air-Konzert im Rahmen der Reihe „Sommer im Park“. Sandra Hartl erklärt, dass solche und weitere Angebote künftig mehr im Fokus des Bobinger Kulturamts liegen werden. „Wir möchten mehr für Kinder und Jugendliche anbieten, und auch mehr niederschwellige Kulturangebote für alle Altersklassen haben.“ Das beinhaltet Konzerte ebenso wie Angebote in Seniorenheimen, deren Bewohnern so auch mehr Teilhabe am Kulturleben der Stadt ermöglicht werden soll. Im Herbst sollen Kinderkulturtage und Puppentheatertage veranstaltet werden.

Fasching in der Singoldhalle in Bobingen

In den nächsten Wochen steht allerdings der Fasching im Terminkalender: Am Sonntag, 12. Februar, lädt das Kulturamt zum Kinderfasching mit DJ Melzer, Tanzauftritten und Animation in die Singoldhalle ein, am „Lumpigen Donnerstag“, 16. Februar, zur Travestieshow mit den Ladylords, die unter dem Motto „Stars und Sternchen“ ein buntes Programm zusammengestellt haben. Los geht's um 15 Uhr. Einen Tag später, am Freitag, 17. Februar, gibt es um 15 Uhr das Faschingskränzle mit Musik der Original Wertachtaler. Alle Altersklassen sind gerne zu diesem geselligen Beisammensein eingeladen, Maskerade ist erwünscht - aber nicht Pflicht. Die „Pfundigen“ und der Mittelstetter Showtanz werden hier einen Gastauftritt haben. Dazu sorgt das Kulturamt für Kuchen und kleine Brotzeiten.

Pippo Pollina und Band kommen im Juli nach Bobingen. Foto: Sammlung Pippo Pollina und Band

Kabarett in Bobingen: "Meine Rede" mit Bruno Jonas

Der März startet mit dem Internationalen Bobinger Frauentag am Samstag, 4. März. Danach gibt es Kabarett vom Feinsten mit Bruno Jonas am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle. Er spielt sein aktuelles Programm „Meine Rede“. Einen Tag später, am Samstag, 18. März, gibt es um 19.30 Uhr Theaterkultur in der Singoldhalle mit dem Theaterstück „Geierwally“. Mit dabei ist der aus verschiedenen Fernsehsendungen bekannte Schauspieler Norbert Heckner, der in Serien wie „Der Bulle von Tölz“ oder „Rosenheim Cops“ mitgespielt hat. Das Stück spielt eine Geschichte aus den Alpen nach dem gleichnamigen Roman von Wilhelmine von Hillern.

Neue Abenteuer und atemberaubende Bilder bringt Michael Martin in die Singoldhalle. Foto: Joerg Reuther

Mit der Multivisionsshow „Terra“ mit Michael Martin am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr startet das Kulturprogramm in den April. Am Freitag, 21. April, findet um 18 Uhr in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen die Vernissage „Gegen Vergessen“ statt. Gezeigt werden dort die Wettbewerbsbeiträge für die Ausschreibung des Kunstprojektes auf dem Bobinger Friedhof. Im Mai gibt es am Sonntag, 14. Mai, das Muttertagskonzert mit dem Kammerorchester Bobingen und Solisten. Das erste Kulturhalbjahr endet mit einem Auftritt von Pippo Pollina und Band am 8. Juli.