Bobinger Theaterschmiede spielt Passion 

Plus Gut gegen Böse heißt es im März auf der Bühne in Bobingen. Die Proben laufen - zur Freude von Christian Vollmann, der sich lange Gedanken zur Rolle gemacht hat.

Es ist der ewige Kampf Gut gegen Böse, Glaube & Hoffnung gegen Gier und Berechnung, der im Passionsspiel „Der Ungläubige Thomas“ von Martin Bernard thematisiert wird. Die Theaterschmiede Bobingen bringt unter der Leitung von Ingrid Sedlacek das Stück vom 22. bis 24. März auf die Bühne der Singoldhalle Bobingen.

Noch wird am Stück geprobt, es geht es um den richtigen Ausdruck, die richtigen Gesten zu den Worten, die vielleicht noch nicht ganz auswendig gelernt wurden. Da werden vom Chor die Lieder geübt, die Kostüme ausgesucht. Passt das gewählte Band zum Kopftuch? Der Überwurf zum Unterkleid? Doch schon wird der Probenton härter. „Ab sofort wird ohne Textbuch geprobt, langsam müssen die Worte sitzen“, mahnt Ingrid Schmid.