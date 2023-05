Brand in einem Einfamilienhaus

Bei einem Brand in Bobingen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.

In Bobingen hat es am Samstagnachmittag im Bereich der Angerstraße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Bobingen sowie der Polizeiinspektion Bobingen im Einsatz. Als Ursache konnte laut Polizeibericht ein Kabelbrand einer Pumpe ausgemacht werden, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnte. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Lediglich die Pumpe wurde in Mitleidenschaft gezogen. (AZ)