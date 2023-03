Der Nächste bitte! Kolpingsfamilie Bobingen spielt wieder Theater

Wundermittel und gigantische Tomaten: Bei der Premiere der Komödie "Der Nächste bitte!" von der Kolpingsfamilie Bobingen war einiges geboten. Darum ging es.

Kalte Füße, multiple Persönlichkeiten oder sonstige Krankheitsbilder: Mit seinen Wundermitteln kann Dr. Biederbrock alles behandeln. Aber gehen auch die gigantischen Tomaten auf sein Konto? Das fanden die Besucher des Kolpingtheaters Bobingen beim Besuch des Stückes "Der Nächste bitte!" von Hans Schimmel heraus, das am vergangenen Wochenende erstmals im Laurentiushaus aufgeführt wurde.

Darum geht es in "Der Nächste bitte!"

"Der Nächste bitte!" spielt in der Arztpraxis von Dr. Biederbrock (Lukas Schindler), in der es normalerweise recht beschaulich zugeht. Es gibt nichts, was der gute Doktor, unterstützt von seiner Sprechstundenhilfe Johanna Hauser (Marina Früchtl), nicht selbst behandeln könnte. Egal, worum es sich handelt – seine selbst gemischten Pülverchen, Tropfen und Tabletten scheinen gegen alles zu helfen. Da sind selbst die beiden Dauerpatientinnen Magda Koffermann (Verena Wiedemann) und Hilde Zausel (Tanja Fendt) begeistert.

Während die zwei Ratschkattln Magda Koffermann (Verena Wiedemann) und Hilde Zausel (Tanja Fendt) ihre Zeitung lesen, muss sich Dr. Biederbrock (Lukas Schindler) mit Justina Faust (Marie Kraus, links) und Wilhelmine Kunzelmann (Gabi Friede) herumärgern. Foto: Anja Fischer

Als aber Bauer Michel Grieße (Peter Heinrich) in seinem Garten auf einmal gigantische Tomaten züchtet und dies auf Dr. Biederbrocks Wundermittel zurückführt, ruft das nicht nur die Pharmakonzerne, vertreten durch Justina Faust (Marie Kraus), sondern auch Wilhelmine Kunzelmann (Gabi Friede/Johannes Heubeck) von der Arzneimittelbehörde auf den Plan. Ob Dr. Biederbrock bei all diesem Trubel auch noch die Probleme von Dorfcasanova Heiko Hoffmann (Daniel Hitzelberger) und Willi Schulze (Thorben Fendt) lösen kann?

Zuschauer in Bobingen kommen aus dem Lachen nicht heraus

Bei den Besuchern kam das Stück gut an, sie kamen aus dem Lachen kaum mehr heraus und geizten nicht mit Szenenapplaus. Besonders komisch waren Lukas Schindler in der Rolle des Dr. Biederbrock, Thorben Fendt mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten oder Daniel Hitzelberger als strickender Dorfcasanova. Weisheiten wie "Männer sind wie Zwiebeln, was nach dem Schälen übrig bleibt, ist zum Weinen" oder die Prüfung von Todesanzeigen auf etwaige Reklamationen sorgten für manchen Lacher.

Tanja und Thorben Fendt, Daniel Hitzelberger, Marina Früchtl, Verena Wiedemann und Lukas Schindler spielten in "Der Nächste bitte!". Foto: Anja Fischer

Dass das Kolpingtheater schon seit langer Zeit auf der Bühne steht, betonte Sebastian Hornig, der für die Kolpingsfamilie Bobingen die Gäste begrüßte. "Bereits in den 70er-Jahren wurde im Ochsen gespielt", berichtete er. Die jetzige Truppe habe 2018 zum letzten Mal zusammen gespielt und freue sich nun, wieder auf der Bühne sein zu können – obwohl die Nervosität im Vorfeld schon gewaltig gewesen sei, wie Regisseurin Gabi Friede bestätigte. "Gerade am dritten Akt haben wir am Nachmittag noch einmal lange geprobt", sagte sie und verriet: "Die Generalprobe war furchtbar."

Gelungen war dann nicht nur die Premiere einige Stunden später, sondern auch das Bühnenbild, welches eine Jugendgruppe der Kolpingsfamilie selbst in den Gruppenstunden gebaut hatte. Wartezimmer und Sprechzimmer präsentierten sich auf der zweigeteilten Bühne mit vielen kleinen Details wie den Zeitschriften, die vom Zeitungsjungen Alexander Kohl regelmäßig gebracht wurden. Dass das Stück mit Herzblut auf die Beine gestellt worden war, zeigte sich nicht nur in den zahlreichen Kostümwechseln, sondern auch durch die Unterstützung bei der Licht- und Tontechnik durch Schauspieler aus den eigenen Reihen.

Nach der Premiere wird die Komödie am kommenden Wochenende noch zweimal im Laurentiushaus Bobingen aufgeführt.