Der TSV Bobingen ehrt seine langjährigen Mitglieder

Rund 80 Vereinsmitglieder, die dem TSV Bobingen schon seit vielen Jahren die Treue halten, wurden im Vereinsheim im Siegmundpark geehrt.

Zu Beginn der Feierstunde gab es einen historischen Rückblick, in dem der Vereinsvorsitzende auf interessante Begebenheiten aus der 113-jährigen Geschichte des TSV Bobingen zurückblickte. Musikalisch begleitet von der A capella-Gruppe Sweetspot war es eine stimmungsvolle Feier im Bobinger Siegmundpark. Rund 80 Mitglieder, die zwischen 25 und bis zu 70 Jahren Mitglied im TSV Bobingen sind, wurden geehrt. Die Ehrung nahmen Vereinsvorstand Alfred Mrasek, Bobingens Bürgermeister Klaus Förster und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverband, Dieter Greiner, vor.

Mrasek erinnerte dabei immer wieder daran, wie das Vereinsleben damals ausgesehen hatte. So hätten die Turner in den 1950er Jahren, als es noch keine Sporthalle gegeben hätte, kurzerhand einen Stufenbarren und andere Geräte auf eine Wiese gestellt, um ihren Sport auszuüben. Die Turnabteilung sei heute noch die mitgliederstärkste des Vereins.

Der erste Volkslauf in Deutschland startete in Bobingen

Auch deutschlandweit hätte der TSV Bobingen Geschichte geschrieben, berichtete der Vereinsvorsitzende. Denn bereits 1963 habe der erste Volkslauf Deutschlands in Bobingen, unter Federführung des TSV, stattgefunden. Auch an die Beteiligung des TSV Bobingen am olympischen Fackellauf, bei dem das olympische Feuer durch Bobingen getragen wurde, erinnerte er. Danach habe sich der Verein stetig weiter entwickelt. Es seien neue Abteilungen hinzugekommen, die auch neue Sportstätten benötigten. So habe man zuletzt den Umzug vom alten Stadion "Am Wiesenhang" hin in das neue Leichtathletikstadion an der Hoechster Straße vollzogen. Bereits vorher sei die moderne Tennisanlage an der Hoechster Straße entstanden. Gerade die langjährigen Mitglieder hätten an der Entwicklung des Vereins mit seinem heute vielfältigen Sportangebot einen großen Anteil. Ohne ihre Mithilfe und ihr Wirken in vielfältigen ehrenamtlichen Positionen im TSV wäre das alles nicht möglich gewesen.

Als ein Zeichen des Dankes erhielten die geladenen Gäste eine Einladung in die Augsburger WWK-Arena. Dazu gehören eine Stadionführung, eine gemeinsame Brotzeit und die Möglichkeit, das Heimspiel des FCA gegen Werder Bremen auf einem großen Monitor zu verfolgen.

