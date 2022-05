Die bayerische Milchprinzessin kommt aus Kreuzanger

Plus Unter 22 Bewerberinnen hat sich Philomena Mögele aus dem Bobinger Ortsteil durchgesetzt. Zwei Jahre lang wird sie Botschafterin für Milchprodukte in Bayern sein.

Das Dienstdirndl wurde bereits angepasst, der milchweiße Dienstwagen mit der Aufschrift "Milchprinzessin im Einsatz" steht schon vor der Tür. Jetzt gibt es im Bobinger Ortsteil Kreuzanger eine waschechte Prinzessin - Philomena Mögele.