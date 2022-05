Die Kunstwerke von Anna Ottmann in Bobingen sollen sich bewegen

Plus Die Künstlerin Anna Ottmann stellte derzeit im Unteren Schlösschen in Bobingen aus. Bei ihr wird die Sinnlichkeit des eigenen weiblichen Körpers zur Kernaussage.

Lebenslustig, impulsiv, mitreißend - wer Schauspielerin und Künstlerin Anna Ottmann trifft, dem schießen sofort solche Adjektive durch den Kopf. Ein Gespräch mit ihr zeigt: Hinter der Fassade steckt noch ein anderes Ich.