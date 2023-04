Theaterschmiede Bobingen bringt ein "Grand Malheur" auf die Bühne

Die Mitglieder der Theaterschmiede Bobingen begeistern mit ihrem neuen Stück. Alle Vorstellungen waren ausverkauft.

Kein großes "Malheur", kein folgenschweres Missgeschick, passierte bei der gleichnamigen Komödie "Grand Malheur" der Theaterschmiede Bobingen. Im Gegenteil: Trotz dreijähriger Pause begeisterte das Team um Regisseurin Ingrid Sedlacek an drei Abenden auf der Bühne in der Singoldhalle Bobingen sein Publikum.

Das hatte sich sichtlich auf die Bühnenrückkehr der Schauspielgruppe gefreut. Alle drei Aufführungen waren ausverkauft. "Das ist so toll, wir freuen uns wahnsinnig darüber", erklärte Ingrid Sedlacek. So könne man von den Einnahmen auch etwas zurückgeben – von jeher ein Anliegen der Theaterschmiede. Über eine Spende von 500 Euro konnte sich Pfarrer Mariusz Pluta für die Gemeinde Zur Heiligen Familie in der Bobinger Siedlung freuen, an den Bobinger Tisch gingen 2000 Euro.

Theater in Bobingen: Lachsalven und Szenenapplaus

Voll des Lobes waren die Theaterbesucher über die gelungenen Aufführungen. Anna Mayer aus Untermeitingen hatte im Vorfeld schon Ausschau gehalten, wann die Theaterschmiede wieder auf die Bühne geht. "Es war einfach klasse, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht", schwärmt sie. Vor allem die gelungene Maske begeisterte sie. Peter Sedlacek als seniler Hotelgast Martin Brändle sorgte von Beginn an für Lachsalven und Szenenapplaus. Seine Frau Ingrid Sedlacek in der Rolle des sparsamen älteren Hausmütterchens Klara Müller stand ihm darin in nichts nach.

Machen Wellness-Urlaub: Klara Müller (Ingrid Sedlacek) und Eva Hausmann (Martina Lange). Foto: Anja Fischer

Beide sorgten im Kur- und Wellnesshotel "Am Singoldpark" für viel Verwirrung. Egal, ob es um die nächtliche Poolparty oder den Clubbesuch ging. Verwaltungsleiterin Sabine (Bernadette Gobber) und Klaras Sohn Thomas (Ralph Miethig) hatten da einiges zu verkraften. Kaum zum Bodenwischen kam Putzfrau Elli Taler (brillant gespielt von Rosi Reich), die sich nicht zwischen Masseur Georg (Michael Ditz) und Hotelgast Richard Schneidermann (Hubert Voth) entscheiden konnte. Ganz anders als Friseur Jean-Pierre alias Christian Vollmann, dessen Herz nur für den einen schlug. Fitnesstrainerin Jenny Stark (Anja Götz) hielt während des Stückes den Rest der Hotelgäste – Birgit Ballon (Margit Slansky) und Eva Hausmann (Martina Lange) – auf Trab und machte auch Hausmeister Antonio (Antonio Arjona Solano) und Hoteldirektor Dr. Klaus Kowalski (Michael Gerhardt) Feuer unter dem Hintern.

Aufführung in Bobinger Singoldhalle ist kurzweilig und unterhaltsam

Obwohl das Stück mit drei Akten abendfüllend war, erschien den Besuchern das "Grand Malheur" kurzweilig und unterhaltsam. "Es kam mir gar nicht so lange vor", bestätigte Anna Mayer mit Blick auf die Uhr. Sie habe so viel Spaß dabei gehabt, den Fortgang des Stückes und die gute Arbeit auf der Bühne zu beobachten, dass die Zeit einfach verflogen sei. "Man merkt, dass hier Menschen auf der Bühne stehen, die mit Herzblut dabei sind und denen das Spielen einfach Spaß macht", findet sie. Schon lange sei sie Fan der Theaterschmiede, verpasse nach Möglichkeit keine Aufführung. "Ich bin schon gespannt, was als Nächstes auf dem Spielplan steht", so Mayer. Dazu hat sich Spielleiterin Ingrid Sedlacek noch nicht geäußert. Mit ihrer Entscheidung, mit einer lustigen Komödie nach der Corona-Pause zurück auf die Bühne zu gehen, lag sie aber nach dem Urteil ihres Publikums goldrichtig. Lang anhaltender Applaus am Ende des Theaterstücks bewies das nachhaltig.

