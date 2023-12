Ein Winterwunderland eröffnet den Bobinger Christkindlesmarkt

Den Christkindlesmarkt bewundern in diesem Jahr auch die französischen Freunde der Stadt.

In einem Winterwunderland am Bobinger Rathaus startete der Bobinger Christkindlesmarkt am Donnerstag mit dichten Schneeflocken, schneebehangenen Bäumen und weiß überzuckerten Buden.

Bürgermeister Klaus Förster und der Vorsitzende des Gewerbevereins Bobingen, Rainer Naumann, begrüßten die Gäste, die in diesem Jahr bis aus der Partnerstadt Aniche in Frankreich gekommen waren. Nicht nur anlässlich dieses Besuches präsentierte sich der Bobinger Christkindlesmarkt so groß wie nie. Insgesamt 30 Buden finden am Wochenende dicht an dicht auf dem Rathausplatz Platz und bieten neben den Bratwürsten, Glühwein und Kinderpunsch auch besondere Köstlichkeiten wie veganes Curry, Kürbis-Chips und süße Sterne.

Bobingen ist eine musikalische Stadt

Dazu kommt eine vielseitige Auswahl an Advents- und Weihnachtsdekorationen. Eine ganz vorzügliche Mischung, wie Bürgermeister Klaus Förster fand. „Es ist toll, dass es gelungen ist, hier wieder einen abwechslungsreichen Mix zu schaffen.“ Förster freute sich zudem über das bunte Musikprogramm, welches auf der Treppe vor dem Rathaus an allen Markttagen stattfinden kann. Bobingen macht hier seinem Ruf als musikalische Stadt alle Ehre. Förster nannte das Kulturamt der Stadt Bobingen hier in der Organisation verantwortlich.

Schon an den ersten beiden Tagen war der Christkindlesmarkt ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Die Standbetreiber waren zufrieden. Geöffnet ist auch das Christkindlespostamt, in dem Kinder ihre Weihnachtswünsche direkt beim Christkind abgeben können. Am Samstag findet der Christkindlesmarkt von 17 bis 21 Uhr, am Sonntag von 14 bis 20 Uhr statt. Gegen 16 Uhr wird auch der Nikolaus auf dem Markt vorbeikommen.

Lesen Sie dazu auch