Bobingen

Eine neue Energiezentrale für Bobingen

Am Baukran lässt sich bereits erkennen, wo an der Krumbacher Straße die künftige Energiezentrale der Nahwärmeversorgung "Point" stehen wird.

Zur Versorgung der Baugebiete "In der Point" entsteht demnächst eine neue Energiezentrale zur Nahwärmeversorgung an der Krumbacher Straße in Bobingen.

Zwischen dem Baugebiet "Point V" und der Krumbacher Straße wird eine Hackschnitzelheizzentrale mit Vorratsbunker gebaut. In der jüngsten Sitzung des Bobinger Bauausschusses wurde das grundsätzliche gemeindliche Einvernehmen erteilt. Trotzdem müssen noch einige Detailfragen geklärt werden. Der Standort der neuen Heizzentrale auf der Nordseite der Krumbacher Straße ist bereits deutlich zu erkennen, da bereits Vorarbeiten begonnen haben und auch die Baukräne schon aufgestellt worden sind. Bau der Energiezentrale in der Point beginnt bald Über diese neue Heizzentrale, die eine Grundfläche von rund 19 mal 13 Metern haben wird, soll die Nahwärmeversorgung des Baugebietes, das dort gerade entsteht, sichergestellt werden. Die Firsthöhe des Gebäudes wird rund sieben Meter betragen. Nordwestlich des Gebäudes wird ein Pufferspeicher mit einem Durchmesser von viereinhalb Metern und einer Höhe von achteinhalb Metern entstehen. Das Gebäude wird zwar im Außenbereich der Stadt liegen, stelle aber ein privilegiertes Bauvorhaben dar, teilte das Landratsamt Augsburg mit. Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde seien ebenfalls bereits erfolgt. Zunächst soll die Zufahrt zur Energiezentrale von Westen her über einen bereits bestehenden Feldweg erfolgen. Nach Ausweisung eines Baugebietes östlich des Gebäudes soll die Energiezentrale über die dortigen Straßen angefahren werden. Lesen Sie dazu auch

