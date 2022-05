Eine neue Streuobstwiese mit alten Sorten

Plus Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Bobingen und andere Helfer haben eine Streuobstwiese angelegt.

Stolz steht Peter Mannes vor der großen Wiese und betrachtet die fein säuberlich gepflanzten Baumreihen. Insgesamt 42 Bäume haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Bobingen auf einem gepachteten Grundstück zwischen Wertachklinik Bobingen und Ortsrand gepflanzt.