Ende der Geburtenstation: Das letzte Bobinger Baby heißt Adam

Plus Mit dem Baby Adam endet die Ära der Bobinger Geburtenstation in der Wertachklinik. Was der letzte Tag für die junge Familie und die Hebammen bedeutet.

Für zwei Familien war der letzte Tag der Geburtshilfe der Wertachklinik in Bobingen alles anderes als ein trauriges Ereignis: Am Freitag kamen zwei Kinder zur Welt. "Das letzte Bobinger Baby heißt lustigerweise wie der erste Mensch auf Erden: Adam", sagt die Hebamme Sandra Schramm, während sie zum hintersten Zimmer des Kreißsaals läuft. Dort liegt die junge Mutter Ena Plese im Bett und blickt liebevoll auf ihren gerade geborenen Sohn; die Erschöpfung steht ihr noch ins Gesicht geschrieben. Mit einem glücklichen Lächeln beugt sich Vater Vladimir über die beiden.

