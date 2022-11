EWoid Woife zeigt in Bobingen indrucksvolle Bilder aus dem Wald

Eindrucksvolle Bilder und Erzählungen aus dem heimischen Wald gab es beim Vortrag von Wolfgang Schreil alias Woid Woife in Bobingen.

Wenn Wolfgang Schreil in seinen geliebten Wald geht, nimmt er vor allem eines mit: viel Zeit. Dann – und nur dann – wenn er Respekt gegenüber Tier und Natur zeigt und nicht unerwünscht in den fremden Lebensraum eindringt, macht er die tollen Bilder, die er bei seinen Multivisionsvorträgen zeigt. In Bobingen war er nun in der Singoldhalle einmal in einer Kinderveranstaltung und zu einem zweiten Vortrag für Erwachsene zu Gast und warb vor allem dafür, die Natur Natur sein zu lassen und sich im Wald als das zu benehmen, das man ist: ein Gast.

Mit seinen eindrucksvollen Bildern schilderte er den Kindern das Leben der Tiere, erzählte besondere Erlebnisse und vermittelte kindgerecht Wissen rund um den Wald und seine Bewohner. Viele Besucher kannten den Woid Woife schon von zahlreichen Fernsehauftritten – ihn nun live zu erleben, war für sie eine tolle Sache.

Tolle Tiere auch vor der Haustür

Immer wieder machte der Woid Woife deutlich, was es vor der eigenen Haustür alles zu entdecken gibt. "Man muss nicht immer um die halbe Welt fahren, um die tollsten Tiere zu entdecken. Der Wald vor der Haustür reicht", erklärte er. Dabei müsse man vieles neu überdenken und neu lernen über die heimische Tierwelt. Allzu oft liege man Falschmeldungen auf. So räumte der Woid Woife auch mit Vorurteilen über die Eichhörnchenwelt auf: "Bei uns gibt es noch keine eingeschleppten Eichhörnchen, auch schwarze Eichhörnchen sind bei uns heimisch", machte er deutlich.

Was die Schnabelform über die Lieblingsnahrung der Vögel verrät und dass Reh und Hirsch verschiedene Tierarten sind – nicht nur die Kinder staunten über so manches vergessene Wissen aus dem Wald.

Klar, dass die jungen und älteren Besucher am Ende mit großem Applaus nicht sparten. Und gerne noch ein Bild oder Autogramm vom Woid Woife mit nach Hause nahmen.