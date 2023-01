Bobingen

vor 16 Min.

Fans und Freunde erinnern sich am Grab von Blacky

Annette und Peter Braun kamen aus Kaiserslautern, um das Grab von Roy Black zu besuchen. Danach fuhren sie weiter zur Fischerhütte in Mühldorf am Inn, wo er gestorben ist.

Plus In dieser Woche wäre Roy Black 80 Jahre alt geworden. An seinem Grab in Straßberg werden Erinnerungen ausgetauscht. Sein alter Freund gibt ein Geheimnis preis.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Am 25. Januar wäre er 80 Jahre alt geworden. 1991 war der Sänger und Schauspieler Roy Black im Alter von 48 Jahren an Herzversagen gestorben. Fans pilgern noch immer zum Grab in Straßberg. "Wenn ich am Grab stehe, erinnere ich mich an Blacky, nicht an Roy Black", sagt Günter Ortmann. Er traf Gerhard Höllerich, wie Roy Black mit bürgerlichem Namen hieß, das erste Mal an dessen 21. Geburtstag, weil ein Keyboarder für die Band gesucht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen