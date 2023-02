Fasching 2023: Ein Party-Feuerwerk des CCK Fantasia Königsbrunn

Es war wieder einiges geboten bei der Ballnacht des CCK Fantasia Königsbrunn in der Bobinger Singoldhalle.

Getreu dem Motto „Hula Ohana – Feuer der Südsee" sorgten am Samstagabend brillante Showtanzgruppen des CCK Fantasia Königsbrunn sowie zwei Gastvereine in der Bobinger Singoldhalle für ein Party-Feuerwerk. „Mangels geeigneter Halle in Königsbrunn mussten wir für den Höhepunkt unserer Faschingssaison, den großen Faschingsball, zu dem stets rund 350 Gäste kommen, abermals in die Nachbarstadt ausweichen“, bedauerte Ehrenpräsident Jürgen Langhammer.

Doch die überwiegend fantasievoll kostümierten Ballgäste aus Königsbrunn und Umgebung folgten ihrem CCK, der heuer bereits sein 45-jähriges Bestehen feiern kann, gerne auch zum „Auswärtsspiel“. Dort erlebten sie eine schillernde Ballnacht. Fetziger Sound der Partyband „Sound Express“ aus Donauwörth lockte die tanzfreudigen Mäschkerle aller Altersgruppen mit nostalgischen Walzermelodien, Cha-Cha-Cha, Jive und Hard Rock auf die große Tanzfläche.

Tosenden Applaus bekam gegen Mitternacht der brillante Auftritt der Showtanzgruppe des CCK Fantasia. Foto: Sabine H�mmer

Wer sich auf dem Parkett schließlich genug ausgetobt hatte, fand in der gemütlichen Bar im Foyer leckere Cocktails und Platz für Plaudereien oder ein lustiges Fotoshooting. Gerne wurden auch Lose erworben, denn reizvolle Hauptgewinne und dazu noch jede Menge Trostpreise lockten. „Da sich der angekündigte Auftritt der Narrneusia Faschingsgesellschaft aus Neusäß verspätet, setzt spontan unsere beliebte Männer-Showtanzgruppe Die Taktlosen 2.0 den Auftakt“, so Präsident Dieter Schwab.

Fetzige Choreografie bei der Ballnacht 2023 des CCK Königsbrunn

Mit einer fetzigen und temperamentvollen Choreografie, gekleidet als Gentleman, Fußballer, Bodybilder oder trinkfeste Urlauber in der Südsee – stets begeisterten die smarten Jungs das Publikum. Vor allem die Mädels aller Altersgruppen fieberten nicht nur beim gekonnten Hüftschwung der Gruppe lauthals jubelnd mit. „Die Taktlosen werden von Jahr zu Jahr perfekter, eine tolle Show“, so das Ehepaar Peter und Marie Salewsky, das gemeinsam mit den anderen Ballbesucherinnen und -besuchern lautstark eine Zugabe forderte.

10 Bilder Eine rauschende Party in Bobingen: Die Ballnacht 2023 des CCK Fantasia Königsbrunn Foto: Sabine Hämmer

Bis zur farbenfrohen Tanzshow der Narrneusia durfte im Anschluss wieder selber getanzt werden. Danach schwebten, wirbelten und hüpften die jungen Tänzer und Tänzerinnen des 60 Jahre alten Faschingsvereins aus Neusäß nach dem Motto: „Beautiful Creatures“ als Wesen einer außergewöhnlichen Traumwelt in großer Kostümvielfalt durch den Saal. Im Foyer überreichte anschließend das Prinzenpaar Corinna I. und Pietro I. feierlich einen Orden an den Ehrenpräsidenten des CCK Jürgen Langhammer.

Für sein großes Engagement bekam der Ehrenpräsident des CCK, Jürgen Langhammer, vom Prinzenpaar der Narrneusia, Prinzessin Corinna I. und Prinz Pietro I., einen Faschingsorden verliehen. Foto: Sabine H�mmer

Dann ging es Schlag auf Schlag weiter im Showprogramm. Jetzt sorgten die Laugnataler Faschingskracher mit ihren teils akrobatischen Vorführungen durch das wilde Leben auf Festivals für beste Stimmung, bevor kurz nach Mitternacht mit der Showtanzgruppe des CCK ein weiterer Höhepunkt tosenden Applaus bekam. Stets brodelte das Partyleben auch rund um die Bar: Da wurde getanzt, gehüpft und nach zwei Corona-Jahren ohne Fasching ausgelassen gefeiert. „Da die Halle morgen wieder für eine Veranstaltung benötigt wird, müssen wir ab 1 Uhr abbauen“, kündigte Langhammer an. Gleichzeitig tröstete er die Nachtschwärmer ein wenig mit dem Versprechen, gemeinsam mit dem CCK Fantasia auch 2024 in der Singoldhalle die große Faschingsparty feiern zu dürfen.