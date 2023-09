Feuerwehreinsatz in der Hochstraße in Bobingen

Wegen starken Rauchs wurden in Bobingen Polizei und Feuerwehr alarmiert. Was dahinter steckte.

In Bobingen kam es am Montagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, weil in der Hochstraße starker Rauch aus einem Gebäude aufsteigen würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war davon laut Polizei kaum noch etwas zu sehen.

Letztlich stellte sich heraus, dass der Rauch aus einem Kamin kam, der zu einem Lokal gehört. "Es gab kein offenes Feuer und niemand ist zu Schaden gekommen", sagte ein Polizeisprecher. (nos)