Frust im Bobinger Seniorenbeirat: "Passiert ist wenig"

Plus Die Wahl zum Seniorenbeirat in Bobingen wird abgesagt: Es gibt zu wenig Bewerber. Die bisherigen Beiräte kritisieren die Stadt und den Bürgermeister.

In Bobingen hätten zum Ende des Jahres eigentlich Neuwahlen zum Seniorenbeirat angestanden. Doch für die neun Plätze im Rat fanden sich nur sechs Bewerberinnen und Bewerber. Daher wurde die Wahl abgesagt und die Bewerber ohne Wahl zu Seniorenbeiräten erklärt. Bei der jüngsten Sitzung des alten Rates erklärten die Mitglieder, die nicht mehr weitermachen wollen, ihre Gründe. Vorwürfe machten die scheidenden Seniorenbeiräte dabei dem Bobinger Bürgermeister und dem Stadtrat.