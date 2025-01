Große Sprünge in Australien

Am Anfang stand ein Traum. Ein Jahr wahre Freiheit zu verspüren, fahren und bleiben, wohin der Wind einen weht und den roten Kontinent in seiner ganzen Vielfältigkeit kennenzulernen. Diesen Traum haben sich die Fotografen Aneta und Dirk Bleyer erfüllt. Über ihre Reise berichten sie am Donnerstag, 6. Februar, in der Bobinger Singoldhalle. Beginn der Multivisionsshow ist um 19.30 Uhr.

Ein Jahr hatten Aneta und Dirk Bleyer geplant und gespart. Im nördlichsten Zipfel Australiens waren die Fotografen, die auch mit National Geographic und dem Stern arbeiten, auf abenteuerlichen Pisten unterwegs, die selbst nur von wenigen Australiern befahren werden. Sie fuhren über Inseln, die komplett aus Sand bestehen und drangen tief in das rote Zentrum des Outbacks ein. Auch, wenn die Distanzen, die sie zu bewältigen hatten, oftmals gigantisch waren, hat sie am Ende die Vielfältigkeit der australischen Landschaft regelrecht sprachlos gemacht. Die Mischung zwischen Trockenheit, Salz und Bodenschätzen lassen Landschaften von surrealer Schönheit entstehen. Pinkfarbene Seen neben azurblauem Meer betören die Sinne genauso, wie enge Schluchten, deren stark eisenhaltiges Gestein die Landschaft im frühen und späten Sonnenlicht regelrecht zum Glühen bringen.

Kurioses im Regenwald

Die Reisejournalisten sind auch auf etliches Kurioses gestoßen. Im Regenwald Tasmaniens glimmerten fluoreszierende Pilze, an der Küste brach das Wasser in stockfinsterer Nacht mit intensiv blau leuchtenden Wellen. Kängurus am Strand im Süden wurden im Norden von Krokodilen abgelöst. Herzerwärmend waren die Begegnungen mit den Australiern selber. Mit viel Humor berichten Aneta und Dirk Bleyer über ihre teilweise sehr abenteuerlichen Unternehmungen und erzählen spannend und kenntnisreich über Land und Leute. Gekrönt wird alles mit einer brillanten Fotografie, die jedes Bild zum Genuss und die gesamte Show extrem kurzweilig werden lässt.

Karten zu gewinnen

Karten für den Abend gibt es beim Kulturamt der Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31, -32 und -36, für 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. Die Redaktion und das Kulturamt verlosen außerdem dreimal zwei Karten - wer gewinnen will, schickt eine E-Mail bis 31. Januar an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Australien.