Hoffest bei "Piano & Voice" und Eiscafé Lazzaris

Am Wochenende gibt es im Bobinger Zentrum Konzerte, Workshops und Barbetrieb.

Das Bobinger Musikinstitut Piano & Voice veranstaltet gemeinsam mit dem benachbarten Eiscafé Lazzaris am Wochenende, 15. und 16. Juni, ein jeweils ganztägiges Hoffest unter dem Motto „Musik, Eis, Sommer“. Das Fest mit Konzerten, Workshops und Barbetrieb findet damit bereits zum dritten Mal statt.

Im Außenbereich der Hochstraße 6a im Zentrum von Bobingen gibt es diverse Aktivitäten, darunter am Samstag eine musikalische Schnitzeljagd (10 Uhr) sowie Spiel- und Bastelangebote (12.30 bis 15.30 Uhr). Zu dem Workshop „Wir bauen selbst an einem Klavierteil“ des Pianohauses Hirsch (München) sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen. Ebenfalls mit Carl Hirsch gibt es am Sonntag den Workshop „Wie funktioniert eigentlich ein Klavier?“ (13 Uhr).

Im Großen Saal von Piano & Voice finden zwei Konzerte statt: Am Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr treten kleine und große Mitwirkende, Ensembles und Chorgruppen des Musikinstituts unter dem Motto „Sommer, Sonne, Urlaub, Reisen, Abenteuer“ auf. Alle Veranstaltungen des Hoffests sind frei zugänglich und kostenlos. Für die Konzerte ist eine Anmeldung per Mail an info@pianoundvoice.de beziehungsweise unter der Telefonnummer 08234/9687313 erforderlich. (AZ)