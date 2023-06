In Bobingen gibt es einen Rosengarten der besonderen Art

Ein Rosengarten weckt bestimmte Erwartungen. Der Garten von Marianne und Bernhard Frey ist anders. Biodivers und naturnah. Was daran das Besondere ist.

Wer einen Rosengarten besucht, der erwartet normalerweise einen Garten, in dem die Rosen in Reih und Glied, bestens in Form gebracht und in allen Farben zusammengestellt blühen. Im Garten von Marianne und Bernhard Frey ist das nicht so. Das Ehepaar legt Wert auf Biodiversität und Naturnähe. So stehen dort im Norden Bobingens zwar rund 80 Rosensorten, aber auf den ersten Blick erinnert hier nichts an einen klassischen Rosengarten.

Das rund 1800 Quadratmeter große Areal ist aufgeteilt in unterschiedliche Gartenräume, wie Bernhard Frei sie nennt. Es gibt Bereiche für Kräuter und Heilkräuter, für Obst und Gemüse. Die Rosen sind verteilt auf den gesamten Garten und bilden keine Einheit, sondern setzen die Akzente. Naturnähe ist dem Ehepaar dabei besonders wichtig. Kein Wunder, denn Bernhard Frei ist Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege beim Augsburger Landratsamt. Die Liebe zu den Rosen kommt allerdings von seiner Frau Marianne. Die hatte schon früher in ihrer Augsburger Stadtwohnung auf dem Balkon Rosen gezüchtet und ihren Mann dann mit der Liebe zu den Blumen angesteckt. Sie ist Mitglied bei der Deutschen Rosengesellschaft und gehört zum Freundeskreis Rosenfreunde Augsburg.

Ein Biotop mitten in der Stadt

Und so ist im Garten der beiden alles wunderbar kombiniert. Das Areal ist angelegt wie ein zusammenhängendes Biotop. Dazwischen sind immer wieder Inseln mit besonderen Rosen, zu denen die Eheleute vieles erzählen können. "Wichtig ist es uns, alles so natürlich wie möglich zu gestalten, sodass sich möglichst viele Insekten in unserem Garten wohlfühlen", sagt Bernhard Frei. Und wirklich, schon im Vorgarten ist das zu erkennen. Dort blühen Lavendel und Goldfelberich und – natürlich – Rosen.

Überall summt und brummt es, die Bienen haben einen reich gedeckten Tisch. Wobei Bernhard Frey vor allem Wildbienen am Herzen liegen. Denn gerade für die sei eine große Pflanzenvielfalt wichtig. Dabei räumt Bernhard Frey gleich mit einem Irrglauben auf: "Es stimmt nicht, dass Rosen generell für Bienen uninteressant sind", so der Gartenkulturberater. Vielmehr komme es auf die Sorten an. Viele Arten könnten durchaus für Insekten als Nahrungsquelle dienen. Nur bei einigen – allerdings beliebten – Edelrosen sei das anders.

Die Liebe zur Natur verbindet das Ehepaar Frei. Foto: Elmar Knöchel

Rund ums Haus bewegt man sich dann von einer Gartenwelt in die andere. Dort wachsen Büsche und Sträucher, anderswo Beeren und Obst und dazwischen Areale mit Kräutern. Gemäht wird nur, wenn es unbedingt sein muss. Durch die Gestaltung des Gartens wirkt das Areal wesentlich größer, als es wirklich ist. Gefühlt bewegt man sich eher in einem naturbelassenen Park und vergisst, dass man eigentlich in einem Garten inmitten der Stadt ist. Natürlich fällt der Blick automatisch immer wieder auf die Rosenblüten, die an den verschiedensten Stellen auftauchen. Von den klassischen Rosensorten, über Wildrosen hin zu besonderen Kletterrosen ist alles dabei.

Trotz aller Naturnähe brauche auch dieser Garten Pflege. "Bei den heißen Temperaturen, wie sie im Moment herrschen, stehen wir morgens um fünf Uhr auf. Dann wird gegossen", sagt Bernhard Frei. Das sei ideal. Denn in den frühen Morgenstunden würde weniger Wasser verdunsten und könne tiefer ins Erdreich eindringen. Gleichzeitig würde die obere Bodenschicht bis zum Abend abtrocknen und biete dadurch wesentlich weniger Angriffsfläche für Schnecken und andere unerwünschte Gesellen. Dadurch seien die Pflanzen wesentlich resistenter gegen Schädlingsbefall. Auch sonst verbringt das Ehepaar jede freie Minute im Garten.

Gartentipps gibt es gratis

Ein paar Tipps für Rosenfreunde haben sie natürlich auch parat: "Edle Rosen brauchen Dünger. Allerdings kein Blaukorn", sagt Frey. Denn das wirke wie Doping. Die Pflanzen würden zwar schneller wachsen und mehr Blüten treiben, aber letztlich werde die Pflanze dadurch ausgelaugt und die Zellwände nähmen Schaden. Auch leide die Frosthärte darunter. Besser sei organisch-mineralischer Dünger. Der sei auch für alles, was im Boden lebt, verwertbar. Anders als Kunstdünger. Speziell hochstämmige Rosen sollten im Herbst großzügig zurückgeschnitten und gegebenenfalls abgedeckt werden. Genauso wie Beetrosen. Bei Strauchrosen genüge gelegentliches Ausdünnen. Kletterrosen sollten nur in Form gebracht werden.

Wer sich selbst einmal ein Bild von diesem außergewöhnlichen Garten machen möchte, der ist beim Ehepaar Frei herzlich willkommen. Nach telefonischer Absprache öffnen sie das Tor zu ihrem Garten gerne und freuen sich auf interessante Gespräche. Marianne Frei pflegt auch den Internetauftritt des Augsburger Rosenfreundeskreis und bietet Gartenreisen im Rahmen des Vereinsprogramms an.

Kontakt: Marianne Frey, Telefon 0151/61487448, E-Mail: frau.marianne.frey@gmail.com. Informationen zu den Rosenfreunden Augsburg gibt es unter: www.rosenfreunde-augsburg.de.