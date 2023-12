In Bobingen lebt der Handarbeitsunterricht wieder auf

Bei der neuen Ausstellung im Heimatmuseum Bobingen geht es um alte Wäsche und die Frage, wie sie eigentlich entstand.

Ein Blick in das Schul-, Textil- und Hauswirtschaftsmuseum der Hochsträssler in der Alten Mädchenschule in Bobingen verspricht am Wochenende in allen Räumlichkeiten etwas Neues. „Wir haben etliche Dinge umgestaltet“, verrät die Vorsitzende Corinna Kammerer. Im Umfeld des Bobinger Christkindlesmarktes heißt es dann im Museum „Handarbeitsunterricht – reizvoll umgesetzt!“.

Für die Besucher geht es auf eine Zeitreise. In einer Zeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, in der die Mädchen oft monate- oder jahrelang daran arbeiteten, bis zu ihrer Hochzeit eine schöne Aussteuer zusammenzubekommen. Bett- und Leibwäsche, Hemden und Spitzenhöschen – alles wurde handgenäht und mit schönen Zierstichen oder Spitzen geschmückt.

Handarbeit hatte hohen Stellenwert

Das Handwerkszeug lernten die Mädchen vor allem im Schulunterricht. Dort nahm der Handarbeitsunterricht zu dieser Zeit noch einen hohen Stellenwert ein und gehörte bei den jungen Damen zum Schulalltag. Wie der Unterricht damals gestaltet war und was die Mädchen alles lernen mussten, das hat der Heimatverein „d’Hochsträssler“ in seiner Ausstellung zusammengefasst. Wie Corinna Kammerer berichtet, entstanden zunächst die sogenannten „Mustertücher“, die jeden Stich und jede Naht aufführten. „Die waren für die Mädchen nicht nur zum Üben, sondern auch später zum Nachschauen gedacht“, weiß Kammerer. Danach wurden Kleidungsstücke wie Schürzen oder Leibwäsche gefertigt und gesäumt.

Nachhaltigkeit war ein großes Thema

Nachhaltigkeit war damals im Übrigen schon ein großes Thema: Gründlich lernen die Mädchen, wie schadhafte Stellen auszubessern waren, ein Loch im Hemd geflickt oder Socken gestopft wurden. „Früher wurden Kleidungsstücke nicht einfach weggeworfen: Die wurden mehrmals geflickt und innerhalb der Familie weitervererbt“, berichtet Corinna Kammerer. Schließlich steckten in jedem Kleidungsstück meist mehrere Stunden Handarbeit.

Ausstellung Bobingen Die Ausstellung zeigt viele Übungsstücke aus dem Handarbeitsunterricht und die Unterrichtsvorbereitung. Foto: Anja Fischer

Erinnerungen an den Handarbeitsunterricht in der Schule gibt es viele. Einige davon haben die Hochsträssler in ihrer Ausstellung mit den Mustertüchern und Unterrichtsvorlagen zusammengetragen. Dabei sind längst nicht alle Erinnerungen positiv. „Entweder man hat den Handarbeitsunterricht geliebt oder gehasst – die einen haben sich auf die Stunden gefreut, diejenigen, die nicht gerne von Hand gearbeitet haben, haben sich regelrecht davor gefürchtet“, hat die Vorsitzende während der Ausstellungsvorbereitungen gehört.

Sie hat dafür gesorgt, dass neben der neuen Ausstellung auch sonst Einiges zu entdecken ist: In der alten Küche im Heimatmuseum geht es ganz um das Thema Weihnachtsbäckerei, im Textilmuseum kann man alte Kleiderbügel von historischen Firmen aus der Umgebung entdecken. Ein Quiz sorgt für Spaß beim durchstöbern der Räume.

Ausstellung Bobingen Der alte Toilettenstuhl ist über 120 Jahre alt und seit mehr als 100 Jahren nicht mehr im Gebrauch. Foto: Anja Fischer



Und noch eine kleine Überraschung hat die Vorsitzende Corinna Kammerer vorbereitet: Quasi als Fotomotiv gibt es ein altes Schlafzimmer mit Bett, Waschschüssel und einem alten Toilettenschrank aus dem Jahr 1900. Auf diesem können die Besucher Platz nehmen und in historischer Kulisse ein Foto von sich machen. „Keine Sorge, der Toilettenschrank ist seit 1921 nachweislich nicht mehr benutzt worden“, beruhigt Kammerer. Er gehörte wohl zur Luxusausstattung eines Haushaltes in einer Zeit, in der üblicherweise noch das Herzchen-Klo draußen neben dem Misthaufen stand.