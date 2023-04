Kellerbrand in Bobingen: Enge Straßen behindern die Feuerwehr

Zwei Personen erleiden Rauchgasvergiftungen. Ein Bewohner wird mit einer Rettungshaube gerettet. Die Bobinger Feuerwehr hat Schwierigkeiten, den Einsatzort zu erreichen.

Vermutlich hat ein technischer Defekt den Kellerbrand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Bobingen ausgelöst. Rauch zog durch das Haus, zwei Menschen erlitten nach Angaben der Feuerwehr eine Rauchgasvergiftung und mussten versorgt werden.

Als die Freiwilligen kurz nach 19.30 Uhr in der Banaterstraße angekommen waren, konnten sie nur mit Atemschutz in das vierstöckige Gebäude. Im Treppenhaus hatte sich bereits Rauch ausgebreitet. Zwei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt. Eine dritte Person musste von der Feuerwehr aus dem dritten Stock mit einer sogenannten Rettungshaube durch das völlig verrauchte Treppenhaus gerettet werden. Die Drehleiter der Bobinger Feuerwehr war zwar vor Ort, wurde aber nicht benötigt. Der Brand im Keller wurde schnell unter Kontrolle gebracht und dann gelöscht.

Nur mit Atemschutz könnte die Feuerwehr den Kellerbrand in Bobingen löschen. Foto: Elmar Knöchel

Acht Menschen befanden sich in dem Haus in Bobingen

Am Freitagabend befanden sich insgesamt acht Menschen im Haus. Eine Evakuierung des Wohnblocks war laut Polizeiangaben nicht nötig. Jedoch mussten die Hausbewohner vorerst ohne eine Stromversorgung klarkommen, da durch den Brand mehrere Stromkabel stark beschädigt wurden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein technischer Defekt in einem der Kellerabteile die Ursache für das Feuer gewesen sein könnte. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr hatte bei dem Brand noch mit einem anderen Problem zu kämpfen.

Die Bobinger Rettungskräfte, die mit 50 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz waren, erreichten die Banaterstraße nur schwer. Durch parkende Fahrzeuge in der Schwaben- und Banaterstraße kamen die Fahrzeuge nur langsam voran. Daher machte sich ein Voraustrupp zu Fuß auf den Weg. "Uns wurde ein Brand mit Gefährdung von Personen gemeldet", so Einsatzleiter Bernhard Kohl. In so einem Fall sei Gefahr in Verzug und es käme dabei auf jede Minute an. Einige Fahrzeuge auf der Straße mussten weggefahren werden, damit die Feuerwehrwagen weiter konnten.

Die Bobinger Wehr hatte die Probleme schon im Januar angesprochen

Bereits im Januar hatte die Bobinger Feuerwehr in einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt Bobingen auf die Probleme im Bereich der Schwabenstraße und der umliegenden Wohnstraßen hingewiesen, erklärte Einsatzleiter Kohl vor Ort. Im Dezember wurde bekannt, dass die Bobinger Feuerwehr nur bei 50 Prozent ihrer Einsätze die vorgeschriebene Hilfsfrist erreicht. Laut Kommandant Martin Bühler liege das hauptsächlich daran, dass die Einsatzkräfte bei der Fahrt zum Feuerwehrhaus nicht schnell genug vorankommen würden. Zusätzliche Tempobeschränkungen werden daher seitens der Feuerwehr kritisch gesehen.