Kinder spielen mit Feuerzeug: Hecke gerät in Brand

Das Spiel mit dem Feuer hatte böse Folgen: In Bobingen entstand an einer Hecke ein Schaden von rund 1000 Euro.

Der Vorfall wird ihnen eine Lehre sein: Zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren spielten am Donnerstag mit einem Feuerzeug. Laut Polizei setzten sie dabei versehentlich eine Hecke in der Bobinger Rembrandtstraße in Brand.

Die Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert und konnten das Feuer schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)