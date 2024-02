Bobingen

11:50 Uhr

Kochen gegen die Einsamkeit in Bobingen

Plus Einsamkeit ist bei älteren Menschen ein verbreitetes Problem. Die Leiterin der Bobinger Sozialstation und die Organsisation "Augsburger Minuten" haben ein Rezept dagegen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Ältere Menschen aus ihrer, oft selbstgewählten, Einsamkeit herauszuholen, ist gar nicht so einfach. Zuerst einmal muss man sie finden und an sie herankommen. Dabei ist Regina Weinkamm, Leiterin der Bobinger Sozialstation, natürlich im Vorteil, kennt sie doch durch die täglichen Einsätze ihrer Mitarbeitenden viele Menschen und Schicksale. So war es eine glückliche Fügung, dass Petra Adrianowytsch, Mitglied im Gründerteam der Organisation, anfragte, ob man in Bobingen eventuell ein kleines Projekt durchführen könnte.

Beim Kochen war das Eis schnell gebrochen

So war die Idee geboren, in Bobingen einen Kochabend für Seniorinnen und Senioren zu organisieren. Schnell war auch ein Ort gefunden: die Schulküche in der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule. Weinkamm lud in Zusammenarbeit mit ihrem Team Seniorinnen und Senioren zu der Veranstaltung ein. Beim gemeinsamen Kochen und dem folgenden Abendessen sollten sich die älteren Herrschaften kennenlernen. Das war das Ziel der Veranstaltung. Bald hatten sich neun Damen und ein Herr angemeldet. "Zehn Teilnehmende, das war super. Mehr können wir in der Küche kaum stemmen", freute sich Regina Weinkamm. Ein bisschen nervös war das Team, das den Abend leitete, dann doch, ob alles klappen würde. Dabei waren auch Petra Adrianowytsch und Matthias Riedle von den "Augsburger Minuten". Pünktlich trafen die geladenen Gäste ein und griffen sogleich beherzt nach den Kochutensilien. Bereits nach einer kurzen Kennenlernphase gab es muntere und lebhafte Gespräche. Die erste Hürde war also schnell genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

