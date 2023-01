Kommt das Ärztehaus auf dem südlichen Rathausplatz in Bobingen?

Plus Im Frühjahr waren die erste Pläne vorgestellt worden, Mitte letzten Jahres wurden sie dann noch einmal geändert. Seither ist wenig passiert.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Bobingen platzt aus allen Nähten. Wenig Platz für Ärzte, Patienten und Mitarbeitende. Daher wurde im Bobinger Stadtrat das Interesse einer Investorengruppe, ein Ärztehaus auf dem südlichen Rathausplatz zu bauen, positiv aufgenommen. Im Moment wird das Areal als Parkplatz genutzt.