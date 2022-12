Konzert der Woodshockers: Klassisch, modern und populär

Bei ihrem Galakonzert in der Bobinger Singoldhalle wollen die Woodshockers ihren Fans ein breites Spektrum bieten.

Vor drei Jahren feierten die Woodshockers mit einem großen Jubiläumskonzert in der Bobinger Singoldhalle das zehnjährige Bestehen der Band. Nun kehren sie mit einem Konzertprogramm, das den vielversprechenden Titel "Extreme" trägt, zurück in ihre schwäbische Heimat.

Am Samstag, 10. Dezember, spielen sie in der Singoldhalle Bobingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Mittelpunkt des Programms steht das titelgebende Werk "Extreme Makeover" des niederländischen Komponisten Johan de Meij. Inspiriert von einem Motiv aus Tschaikowskys Streichquartett Nr. 1 schuf de Meij mit dieser Komposition ein Meilenstein-Werk der Brassband-Literatur – technisch äußerst anspruchsvoll und zugleich höchst unterhaltsam. Die zweite Konzerthälfte wird ganz im Zeichen der einzelnen Register stehen, die dem Publikum präsentieren, welch außergewöhnliche Musiker in den einzelnen Instrumentengruppen sitzen. Der zweite Teil des Abends wird neben abwechslungsreichen Satz-Soli außerdem einige Überraschungen für das Publikum bereithalten.

Woodshockers wollen in Bobingen kein klassisches Konzert bieten

Die musikalische Leitung hat Benjamin Markl. Er verrät, wie das Konzert zusammengestellt wurde: "Wir als Woodshockers bemühen uns immer, einen besonderen Konzerthöhepunkt zu bieten. Dabei wollen wir uns auch etwas von der klassischen Form des Konzerts lösen." Das Galakonzert decke ein breites Spektrum an Musik und Unterhaltung ab. Markl: "Für jeden ist etwas dabei. Wir haben Originalkompositionen für Brassband im Programm, den klassischen Marsch für Brassband, aber auch ein unterhaltsames Arrangement einer bekannten Beatles-Nummer oder Ragtime. "

Besonders freut er sich auf das "Extreme Makeover" von Johan de Meij. Markl: "Es ist ein sehr interessantes Stück, herausfordernd für Band und Publikum. Aber es macht auch extrem viel Spaß. Das Werk setzt sich mit dem Phänomen der Metamorphose auseinander." Ein Thema, das auch die Brassband betrifft. Markl: "Ich hatte dabei ein bisschen den Hintergedanken, dass wir uns als Band auch ständig im Wandel befinden. Verwandlungen können anstrengend sein, können überraschend sein. Und das Wichtigste ist doch, dass jede Verwandlung Fortschritt bedeutet und wieder etwas Neues, Schönes entstehen lässt. Wir sind mit den Woodshockers jetzt dann im 14. Jahr, und in dieser Zeit hat sich die Band auch immer wieder gewandelt."

Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Sie können per E-Mail an Karten@woodshockers.de reserviert werden. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. (AZ)