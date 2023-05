Mann droht mit Messern: Spezialkräfte brechen in Bobingen Wohnung auf

Ein betrunkener Mann droht Kollegen in einer Bobinger Arbeiterunterkunft, sie mit Messer anzugreifen und zu töten.

Spezialkräfte der Polizei mussten am Mittwochnachmittag einen gefährlichen Konflikt in einer Arbeiterunterkunft in der Bobinger Wertachstraße lösen.

Ein 45-jähriger Mann hatte mit anderen Mitbewohnern gegen 16 Uhr Streit. Er schloss sich nach den ersten Ermittlungen der Polizei anschließend mit mehreren Messern bewaffnet im Badezimmer der Wohnung ein. Er kündigte offenbar an, jeden, der das Zimmer betreten würde, mit dem Messer anzugreifen und zu töten. Nachdem die Polizei verständigt worden war, kündigte der Mann an, sich selbst zu töten.

Mann lässt sich ohne Widerstand festnehmen

Spezialkräfte der Polizei, die mittlerweile an der Unterkunft nahe der Wertachklinik angekommen waren, brachen daraufhin die verschlossene Zimmertüre mit Gewalt auf. Der Mann wurde widerstandslos und unverletzt festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Wegen des psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Bedrohung rechnen. (mcz)

