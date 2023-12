Mira aus Bobingen gewinnt bei unserer Weihnachtskartenaktion

Das Bild der Neunjährigen zeigt einen Christkindlmarkt. Über den Gewinn freut sich das Mädchen besonders.

Wie jedes Jahr hat auch dieses Mal unsere Redaktion wieder den Aufruf an Kinder aus der Region gestartet, selbstgemalte Weihnachtskarten für einen guten Zweck einzuschicken. Mehr als 5000 Buben und Mädchen beteiligten sich. Pro eingereichter Karte haben wir 50 Cent an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet und die schönsten Bilder prämiert.

Mira Naz Eroglu aus Bobingen durfte sich über den Hauptpreis, ein Tages-Familien-Ticket für den Big Jump Entertainmentpark in Augsburg freuen. Auf die Aktion aufmerksam wurde die Neunjährige durch ihre Lehrerin. Diese hat der gesamten Klasse aufgetragen, zu Hause ein Weihnachtsbild zu malen und dann in die Schule mitzubringen. Die Werke der Schüler, die einverstanden waren, schickte sie anschließend an die Augsburger Allgemeine. „Es war für mich eigentlich keine richtige Hausaufgabe, weil ich einfach gern male“, erinnert sich Mira. Es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie teilgenommen hat. Schon 2019 wurde ihre damalige Einsendung mit einem Buchpreis ausgezeichnet.

Ihre türkische Familie feiert Weihnachten nicht

Das diesjährige Geschenk gefällt Mira sogar noch besser. „Weil man im Big Jump so viel springen und klettern kann. Das finde ich toll“, erklärt sie. Sport ist eines von Miras Lieblingsfächern und natürlich Kunst. „Ich male auch in meiner Freizeit ganz viele Bilder und dann verschenke ich sie immer. Zum Beispiel an Oma zum Geburtstag“, erzählt die Viertklässlerin. Dass Mira ein künstlerisches Talent hat, sieht man sofort, wenn man einen Blick auf ihre Einsendung wirft. Sie hat die Höhepunkte ihres letzten Besuchs auf dem Weihnachtsmarkt in Bobingen gemalt. Dazu zählen der Süßigkeiten- und der Punschstand, sowie der große Weihnachtsbaum und der Besuch des Nikolaus'. Mit Filzstiften hat Mira überall Lichterketten ergänzt. „Ich mag die bunten Lichter, weil es dann erst richtig weihnachtlich ist“, meint sie und beschreibt, wie gern sie diese festliche Stimmung hat. Und das, obwohl Miras Familie aus der Türkei stammt und sie zu Hause gar kein Weihnachten feiern. Trotzdem verbringen sie viel Zeit auf Weihnachtsmärkten, um die schöne Atmosphäre zu genießen.

Ein bisschen künstlerische Freiheit hat sich Mira aus Bobingen erlaubt

Oft sind Miras Freundinnen aus der Schule dabei. Deswegen haben auch sie einen Platz auf dem Bild gefunden, als kleine Musikanten vor dem Weihnachtsbaum. „Wir spielen die Instrumente gar nicht so, wie auf dem Bild. Wir singen nur mit bei den Weihnachtsliedern“, verrät Mira. Das ist nicht die einzige Stelle im Bild, an der sie die Realität ganz nach dem Recht der künstlerischen Freiheit ein wenig abgeändert hat. Auch ihre eigentlich dunklen Haare sind auf dem Bild blonde Locken und statt der großen Besuchermenge auf dem Markt hat sie nur ein paar Bummler gemalt und dafür mehr Schnee. Der gehört für Mira einfach dazu. „Ich wollte zuerst einen Raum malen mit Kamin und Weihnachtsfestessen. Aber ich wollte unbedingt Schnee in meinem Bild haben. Also musste es doch irgendwas draußen sein“, beschreibt Mira ihren Malprozess. Als ihr letztendlich die Weihnachtsmarkt-Idee gekommen war, fing sie gleich an mit Bleistift ihre Einfälle vorzuzeichnen und dann mit Buntstiften auszumalen. „Wenn ich mal etwas nicht konnte, habe ich es auf einem extra Blatt zuerst geübt und dann übertragen“, berichtet Mira. So hat sie sich zum Beispiel von ihrem Papa den Nikolaus-Bart beschreiben lassen und ihn dann mehrmals skizziert, bis es gepasst hat. „Das hat schon lang gedauert“, erinnert Mira sich, aber das Ergebnis war die Mühe wert. Als Gewinnerin wurde ihr Werk in der Zeitung abgedruckt. Ihre Mama hat den Artikel ausgeschnitten, damit Mira ihn in ihre Kiste legen kann, wo sie schon viele Erinnerungsstücke an besondere Momente aufbewahrt und auch die Tickets für das Big Jump bald einen Platz finden werden.