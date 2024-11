Genau einen Monat vor Heiligabend, am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr verzaubern die Augsburger Domsingknaben mit einem besonderen Adventskonzert in der Singoldhalle Bobingen.

Auf dem Programm stehen weihnachtliche Klassiker, geistliche Stücke und alpenländisches Liedgut. Unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann singt der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben festliche Werke unter anderem von Palestrina („Jubilate Deo“), Hammerschmidt („Machet die Tore weit“), Silcher („Macht hoch die Tür“) und Bach („Ich steh an deiner Krippe hier“). Auch regionale Stücke wie „Marienadvent“ von Max Eham oder Karl Krafts „Im Wald is so staad“ werden geboten. Den stimmungsvollen Abschluss krönt der traditionelle Andachtsjodler. Beim Zuhören stellt sich die Vorfreude auf Weihnachten wie von selbst ein.

Zuletzt waren die Augsburger Domsingknaben bei Sir Simon Rattles „Matthäuspassion“ mit Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und im Rahmen des „Festivals für Alte Musik“ im Rahmen der Residenzwoche München zu hören. Die traditionellen Weihnachtskonzerte gehören zu den alljährlich beliebtesten Konzerthighlights der Augsburger Domsingknaben. Nun bringen die Sänger ihr Adventsprogramm in ausgewählte Veranstaltungszentren der Augsburger Region und darüber hinaus.

Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Bobingen. Konzerttickets sind erhältlich unter www.stadt-bobingen.reservix.de/tickets-adventskonzert-musikalischer-vorweihnachtszauber-mit-den-augsburger-domsingknaben-in-bobingen-singoldhalle-am-24-11-2024/e2315570. (AZ)