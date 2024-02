Bobingen

vor 33 Min.

Nach Bobinger Zimmerbrand: Was der Kreisbrandrat rät

Plus In Bobingen ist ein Mann bei einem Zimmerbrand gestorben. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät. Christian Kannler hat Tipps für mehr Sicherheit.

Von Maximilian Czysz

Vermutlich hat ein technischer Defekt an einem Gerät Anfang Februar einen Zimmerbrand in Bobingen ausgelöst. Ein 65-jähriger Mann kam ums Leben. Die Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen. Aber die Frage nach der Sicherheit von Geräten bleibt. Wie lässt sich vorbeugen und was sollte beachtet werden? Der neue Kreisbrandrat Christian Kannler hat einige Empfehlungen.

Grundsätzlich sollten nur Geräte verwendet werden, die augenscheinlich keine Beschädigungen aufweisen, für den betreffenden Anwendungszweck zugelassen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind. Außerdem seien die Geräte nur für die vom Hersteller empfohlenen Zwecke zu verwenden, so Kannler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen