Bobingen

12:00 Uhr

Prügelweihe und Salz im Kuhstall: Ein Blick auf Bobinger Osterbräuche

Plus Osterbräuche sind oft nur regional bekannt, und viele geraten im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Was es in Bobingen gab und heute noch gibt.

Von Elmar Knöchel

An Ostern übernimmt der Hase den Job der Hühner und bringt die Eier. Das ist in Bobingen nicht anders als im Rest der Republik. Doch es gibt Bräuche, die in Bobingen ausgeübt wurden und teilweise noch werden, die weniger bekannt sind.

