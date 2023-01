Protestaktion in Bobingen

In Bobingen haben mehrere Menschen protestiert, weil sie mit dem Tempo der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in der Stadt nicht einverstanden sind.

Am Samstag versammelten sich Mitglieder des Bobinger Energieteams und der Grünen am Energy-Award-Schild in der Königsbrunner Straße in Bobingen. Sie klebten mit Klebeband das Schild ab, um darauf hinzuweisen, dass ihrer Meinung nach in Bobingen im Bereich Energieeinsparung zu wenig bis nichts passiert sei.

Stadtrat Clemens Bürger (Grüne) sagte: "Die Stadt Bobingen hat sich vor vielen Jahren voran bewegt und die Auszeichnung 'Energiestadt' bekommen. Seither ist nichts mehr passiert". Zeichen hierfür seien, dass die Anzahl der Treffen des Energieteams mittlerweile halbiert worden sei. In öffentlichen Gebäuden der Stadt würden veraltete Energieausweise hängen. "Wir haben das Gefühl, dass die Stadt nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit an das Thema herangeht", so Bürger.

Frustrierte Mitglieder im Energieteam

Es fehle auch an Freiwilligen, die sich im Team engagieren. Was aber auch, laut Bürger, daran liege, dass die Tagungszeiten, nachmittags ab 14 Uhr, für Berufstätige nicht möglich seien. Die Stimmung im Energieteam sei nicht toll. Mittlerweile seien viele Mitglieder frustriert, da zwar Vorschläge erarbeitet würden, diese aber dann nicht umgesetzt werden. Ein Beispiel sei die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. "Wir sprechen seit drei Jahren darüber, aber es passiert nichts", sagt der Grünen-Stadtrat Clemens Bürger.