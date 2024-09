Neue Regeln in Bobingen: Wie darf Gartenzaun jetzt noch ausschauen?

Einfriedungssatzung: Hinter diesem sperrigen Wort verbergen sich die Regelungen, was bei Grundstücksabgrenzungen, zum Beispiel Gartenzäunen, erlaubt ist und was nicht. In Bobingen ist es allerdings im Moment nicht so ohne Weiteres ersichtlich, was beim Bau eines Zaunes, einer Mauer oder dem Pflanzen einer Hecke denn nun zulässig ist, und vor allem: was nicht. Grund für diese Unübersichtlichkeit sind die unterschiedlichen Gesetze und Regelungen.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis