Ein Liege-Ergometer gegen Herzinfarkt an der Wertachklinik

Die neu geschaffene Kardiologie-Unit der Wertachklinik Schwabmünchen hat für die Ultraschall-Untersuchung des Herzens eine neue Ergometer-Liege bekommen.

Die neu geschaffene Kardiologie-Unit der Wertachklinik Schwabmünchen hat für die Ultraschall-Untersuchung des Herzens eine neue Ergometer-Liege bekommen. Ganze 24.000 Euro kostete das Hightech-Gerät inklusive Software-Update, und der Förderverein übernimmt die Hälfte davon.

Schmerzen in der Brust können, insbesondere bei Belastung, Vorzeichen eines drohenden Herzinfarktes sein. Deshalb sollte die Ursache schnell geklärt werden. "Das Belastungs-EKG auf dem Hometrainer ist ein guter Indikator beim regelmäßigen Gesundheits-Check", sagt Kardiologie-Chefarzt Dr. Anselm Sellier. "Aber wenn es um die Frage geht, ob eine Erkrankung der Herzkranzgefäße vorliegt, ist es doch nicht so ganz zuverlässig."

Das Herz gesund halten - So geht's 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Herz braucht Bewegung - denn Sport senkt die Blutfettwerte und erweitert die Gefäße.

Die Deutsche Herzstiftung rät deshalb, zwei bis drei Mal pro Woche Sport zu treiben.

"Es reicht aber nicht, nur zum Yoga zu gehen", sagt Prof. Thomas Meinertz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.

"Yoga kann man zusätzlich machen, aber wichtig fürs Herz ist Ausdauersport".

Sinnvoll seien Joggen, Fahrrad fahren oder auch Walken zum Beispiel.

Dennoch müsse nicht gleich eine große Herzkatheter-Untersuchung durchführt werden, erklärt der Chefarzt. Es gehe zunächst auch "unblutig", mit einer sogenannten Stress-Echokardiografie. "Das ist eine Herzuntersuchung mit Ultraschall unter körperlicher Belastung", erläutert Dr. Sellier. Am besten geht das beim Fahrradfahren, und zwar im Liegen oder Halbliegen, weil die gleichzeitige Herzschall-Untersuchung nur in diesen Positionen gut möglich ist. Und hier kommt die neue Ergo-Liege ins Spiel.

Die neue Liege hat viele Vorteile für Patienten und Ärzte in Schwabmünchen

Die Patienten können darauf in einer ihnen bequemen Position, liegend oder halb sitzend, ihren Kreislauf in Schwung bringen. Dank Sonografie-Ausstattung und medizinischer Kompetenz kann die Kardiologie-Unit der Wertachkliniken dann mit einer Stress-Echokardiografie die Pumpleistung des Herzens messen und sehen, ob und wenn ja in welcher Herzmuskel-Region es Engstellen in den großen Herzkranzgefäßen gibt. "Darüber hinaus kann man bei der Ultraschall-Untersuchung sogar Mikro-Blutzirkulationsstörungen erkennen, die im Herzkatheter so nicht sichtbar sind", sagt Dr. Sellier.

Außerdem kann man, falls verengte Blutgefäße erweitert sind oder ein Stent gesetzt werden muss, mit dem Untersuchungsergebnis bei der dafür erforderlichen Herzkatheter-Untersuchung die Strahlenbelastung senken, denn die entscheidenden Stellen sind bereits bekannt. Ein weiteres Plus der neuen Ergo-Liege: Sie ist auch für adipöse Patienten geeignet, kann seitlich geneigt werden und lässt sich mit einer Fernbedienung und elektrischen Stellmotoren ganz einfach auf die Bedürfnisse der Patienten einstellen. (AZ)