Spektakulärer Fund: Wer war das Kelten-Mädchen mit dem Holzstock?

Plus Archäologischen Ausgrabungen im Neubaugebiet Point IV offenbaren, dass die Bobinger Geschichte weiter zurückreichen könnte, als bisher angenommen.

Wer war das Keltenmädchen, das bei archäologischen Ausgrabungen im Neubaugebiet Point IV in Bobingen entdeckt wurde? Und warum wurde ihr ein Holzstock mit Eisenringen ins Grab gelegt? War es ein Kultgegenstand? War die Tote gar eine jener sagenhaften Druidinnen der Keltenzeit oder gibt es eine andere Erklärung? Wie ist sie gestorben? Die Experten tappen noch völlig im Dunkeln.