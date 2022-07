Spiel des Jahres: Bobingen gelingt gegen Burghausen fast eine Überraschung

Spannung bis zum Schluss gab es im Landes-Pokal in Bobingen: Die Gastgeber hielten gegen den Viertligisten Wacker Burghausen sehr gut mit.

Die Kulisse war rekordverdächtig: Über 300 Zuschauer wollten am Dienstagabend sehen, wie sich die Fußballer des TSV Bobingen gegen den favorisierten Viertligisten SV Wacker Burghausen im Landes-Pokal schlagen.

Fußballer des TSV Bobingen: Starker Torhüter

Die Begegnung war alles andere als einseitig. Und Bobingen präsentierte sich anders als ein Außenseiter. Ein wesentlicher Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Vor allem der Bobinger Torhüter Adrian Schlotterer hielt seine Mannschaft im Spiel.

Bobinger Spieler können zweimal ausgleichen

Zweimal gingen die Gäste aus Burghausen in Führung. Doch die Bobinger ließen nicht locker. Florian Gebert gelang in der 78. Minute der 2:2-Ausgleich im Spiel des Jahres. Fünf Minuten später erzielte Kenneth Sigl für Wacker Burghausen nach einer Unsicherheit in der Bobinger Abwehr den Siegtreffer. (mcz/elkm)

