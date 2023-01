Stefan Waghubinger kommt in die Singoldhalle

Auf einen genussvollen Abend mit Kabarett und Wein in der Singoldhalle dürfen sich die Gäste am 20. Januar freuen: Stefan Waghubinger kommt in die Bobinger Singoldhalle.

Der aus Österreich stammende Wahlschwabe Stefan Waghubinger besticht mit seinem vierten Soloprogramm mit seiner unaufgeregten Bühnenpräsenz. Er nennt es "Ich sag's jetzt nur Ihnen" – und verrät seinem Publikum, welche die wirklich wichtigen Dinge sind, warum es so viele davon gibt und warum wir so wenig davon haben. Am 20. Januar kommt er in die Bobinger Singoldhalle.

Der erfolgsbeseelte Verlierer

Österreichisches Jammern und Nörgeln in der Seele des erfolgsbeseelten geehelichten Verlierers, die Lebensbeichte dieses "kleinen Bauunternehmers", mal tieftraurig, mal zum Brüllen komisch, zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Waghubinger läuft gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly und bleibt allein dem Goldfisch Hansi treu verbunden. In seiner Bühnenrolle bleibt er eher zurückhaltend, "kein bisschen besserwisserisch oder missionarisch, sondern einfach nur auf hohem Niveau wahnsinnig komisch".

Karten für die Veranstaltung in der Singoldhalle am Freitag, 20. Januar, gibt es bei Buchhandlung Di Santo in Bobingen. Beginn ist um 20 Uhr.

