Unbekannter setzt Mülltonne in Brand

In Bobingen hat ein Unbekannter eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die brennende Mülltonne in der Sudetenstraße wurde der Polizei am Montag gegen 17.50 Uhr gemeldet. Offensichtlich hat der Täter das darin befindliche Altpapier mutwillig in Brand gesetzt, sodass die Mülltonne zerstört wurde und ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Die Feuerwehr Bobingen konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf eine nahegelegene Hecke verhindern. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)