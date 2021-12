Unfall in Bobingen-Siedlung: Beide Beteiligte müssen ins Krankenhaus

Bei einem Unfall in der Bobinger Siedlung sind zwei Autos zusammen gestoßen. Beide Beteiligten müssen ins Krankenhaus, ihre Autos werden abgeschleppt.

Zwei Autos waren am Donnerstag gegen 16.10 Uhr in der Bobinger Siedlung zusammengeprallt. Unfallort war wieder einmal die Kreuzung Krumbacher/Straßberger Straße. Ein Autofahrer kam aus der Herbststraße und wollte auf die Krumbacher Straße einbiegen, übersah aber das Auto einer Frau, die auf der Straßberger Straße in Richtung Norden unterwegs war und Vorfahrt hatte, so die Polizei.

Unfall in Bobingen-Siedlung: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Bei dem Zusammenprall wurden beide Beteiligte verletzt. Der Unfallverursacher wurde mit Verdacht auf eine Hals-Wirbelsäulen-Verletzung ins Krankenhaus gebracht, genauso so wie die Frau, die zwar keine äußeren Verletzungen davontrug, aber schwanger war.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Weil Flüssigkeit aus den demolierten Autos ausgetreten war, war die Feuerwehr im Einsatz. (AZ)