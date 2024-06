Verlosung: LechWertach-Orchester bringt Sommermelodien nach Bobingen

Unter anderem Stücke aus Blockbuster-Filmen und Musicals geben die Musiker des LechWertach-Orchesters zum Besten. Die Schwabmünchner Allgemeine verlost Karten.

Das 2013 gegründete LechWertach-Orchester präsentiert unter der Leitung des Bundesverdienstkreuzträgers Wolfgang Scherer Sommermelodien. Am Sonntag, 7. Juli, werden in der Singoldhalle in Bobingen etwa Klänge aus Musicals und Blockbusterfilmen, Pop- und Salonmusik, aber auch extra für das Orchester arrangierte Volksmusik und „Easy Listening“-Klänge der 70er-Jahre zu hören sein. An diesem Vormittag sorgen rund 40 Musikerinnen und Musiker sowie vier Top-Gesangssolistinnen aus Schwaben für Unterhaltung.

Daneben sind virtuose Instrumentalsolistinnen und Preisträger aus überregionalen Wettbewerben zu hören, die virtuos und ausdrucksstark mit unvergesslichen Songs und Melodien beeindrucken. Für das Matinée-Konzert sind wahlweise Tickets mit anschließendem Brunch erhältlich. Um 11 Uhr geht das Konzert in der Singoldhalle in Bobingen los. Ein Ticket kostet 18 Euro, ermäßigt 16, mit Brunch 32 Euro, ermäßigt mit Brunch 30 Euro. Erhältlich sind Karten beim Kulturamt der Stadt Bobingen (Telefonnummer 08234 8002-31 oder -36, E-Mail kulturamt@bobingen.de sowie online unter stadt-bobingen.de oder reservix.de.

So können Sie Karten für das Konzert in Bobingen gewinnen

Kostenlos ist der Eintritt für sechs Leserinnen und Leser. Die Redaktion verlost dreimal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Sommermelodien). Einsendeschluss ist Sonntag, 30. Juni, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)