Alexander Lebelt schreibt sich von Bobingen in die Welt der Elfen und Magier

Der Bobinger Alexander Lebelt hat einen Fantasyroman geschrieben. Wovon die Geschichte handelt und ob es eine Fortsetzung geben wird.

Schon als Kind war der Bobinger Alexander Lebelt von Fantasygeschichten fasziniert. Jetzt hat er seinen eigenen Fantasyroman "Der Befehl des Königs" veröffentlicht. "Ich wollte schon als Neunjähriger gerne Autor werden", erinnert er sich. Mit 13 Jahren erschuf er dann seine erste magische Welt mit dem Titel "Wilde Welt der Wesen". "Das habe ich dann mehrfach umgeschrieben, aber irgendwie war die Geschichte noch nicht so richtig", sagt Lebelt. Dann folgte eine kreative Pause für seine Ausbildung im öffentlichen Dienst.

Wie der Bobinger Autor zu seinen Ideen kam

Ein Feierabendgespräch mit Kollegen brachte den jungen Mann schließlich wieder in die Welt der Fantasyromane. "Ich saß so da und träumte, wie es wohl wäre, wenn wir alle in einer Fantasywelt wären", sagt Lebelt. "Diesen Faden habe ich dann einfach weitergesponnen." Er erschuf die Charaktere seines Romans, bei denen sich in manchen seine Freunde widerspiegeln, überlegte sich die einzelnen Stationen des Hauptstrangs. Für die Handlung in den Szenen dazwischen ließ er sich beim Schreiben überraschen. "Ich wollte nicht alles von vornherein festlegen, sondern schauen, welche Ideen ich noch habe und wohin mich die Geschichte treibt", erklärt er. Begeistert verfolgten die Kollegen seine Buchidee, brachten selbst neue Impulse ein. "Die Kollegen an meiner nächsten Arbeitsstelle haben mich daran erinnert, dass in jedem guten Fantasyabenteuer auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen darf", sagt Alexander Lebelt und schmunzelt.

Sein Abenteuer spielt in dem Menschenreich Gregoria, das sich im Krieg mit dem magischen Nachbarland Maraiya befindet. Der Elitekrieger Arius wird zusammen mit zwei anderen auf die Suche nach einem magischen Artefakt, dem Magaris Exomai, geschickt. Auf dieser Reise trifft er auf den Waldläufer Palandil, die Guar-Nar-Elfe Equira, die Magierin Laria und den Mönch Pluteus Vikto. Zusammen finden sie das magische Artefakt und möchten es ihrem König bringen. Doch dieser hat den Krieg nur aus persönlichem Interesse angezettelt. König Pharus soll nun entthront werden. Es kommt zur letzten Schlacht um die Hauptstadt, und Arius wird vor eine Wahl zwischen Leben und Tod gestellt.

Eine Landkarte zur Orientierung in der Geschichte des Bobingers

"Die Geschichte fühlt sich richtig gut an", sagt Alexander Lebelt, wenn er das Buch ansieht, das er nun in Händen hält. Um sich in der von ihm kreierten Welt zurechtzufinden, hat er eigens eine Landkarte gezeichnet, in der Länder, Flüsse und Berge zu sehen sind. "So kann ich mir die einzelnen Welten besser vorstellen und habe einen besseren Überblick", erklärt er. Weil in dem Buch Runen verwendet werden, erschuf er sogar ein eigenes Runenalphabet, angelehnt an die nordischen Runen. "Diese Runen sind auch auf der Krone auf dem Titel zu sehen", sagt Lebelt.

Im Jahr 2012, während seiner Ausbildung, begann Alexander Lebelt mit "Der Befehl des Königs". "Immer wieder habe ich ein Stück geschrieben, dann war wieder mal Pause", sagt er. Nachdem das Buch fertig war und Verlagsanschreiben erfolglos geblieben waren, suchte sich Lebelt eine Lektorin und eine Coverdesignerin und brachte über eine Selbstdruck-Plattform Demand heraus. Alexander Lebelt will sich aber nicht auf seinem ersten Roman ausruhen. "Derzeit schreibe ich an einer Fortsetzung, dem zweiten Teil", sagt er. Ob der Held des ersten Teils, Krieger Arius wieder darin vorkommt? "Das wird noch nicht verraten", sagt er.

