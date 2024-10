Von der Schiefertafel zum Tablet

Auf dem Schaukelpferd in die Vergangenheit: Eine besondere Zeitreise können Besucher im neu gestalteten Bobinger Schulmuseum unternehmen. Mit viel Liebe zum Detail ist in den vergangenen Monaten eine interaktive Schau mit vielen Mitmachangeboten entstanden. Am 19. Oktober dürfen Gäste erstmals in die Räume und dann auch erfahren, was es mit dem Schaukelpferd auf sich hat.

Icon Vergrößern Von Leder zum leichten Rucksack: Wie haben sich die Schulränzen im Lauf der Zeit verändert? Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Von Leder zum leichten Rucksack: Wie haben sich die Schulränzen im Lauf der Zeit verändert? Foto: Marcus Merk

Auf dem Pferd war der frühere Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert unterwegs. Sein Vater war Hausmeister in der ehemaligen Mädchenschule. Das Schaukelpferd ist nur eines von vielen Exponaten, das an die Schulzeit erinnert. Die Vorsitzende des Heimatvereins D‘Hochsträssler und ihre Helfer haben viel zusammengetragen, um die Vergangenheit anschaulich zu machen. Und noch mehr: Besucher können an einem Museumsquiz teilnehmen. Dafür müssen im Schulmuseum neun Fragen beantwortet werden.

Icon Vergrößern Zurück in die Vergangenheit: Ein Zeitstrahl macht die Bobinger Schulgeschichte anschaulich. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Zurück in die Vergangenheit: Ein Zeitstrahl macht die Bobinger Schulgeschichte anschaulich. Foto: Marcus Merk

Beispielsweise muss entdeckt werden, was sich im oberen Fach des Lehrertisches befindet. Oder aus welchem Jahr die alte Schulglocke stammt und was der Lehrer im Jahr 1681 als Schulgeld erhielt. Wer am Rätsel teilnimmt und bei den Fragen richtig liegt, kann einen Büchergutschein gewinnen.

Icon Vergrößern Museumsbesucher können selbst probieren, wie sich mit einer Feder schreiben lässt. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Museumsbesucher können selbst probieren, wie sich mit einer Feder schreiben lässt. Foto: Marcus Merk

Der Besuch des neuen Schulmuseums im Obergeschoss der Alten Mädchenschule ist in jedem Fall ein Gewinn. Im Gang erwartet die Besucher ein Zeitstrahl zur Bobinger Schulgeschichte. Gezeigt werden Bilder vom ersten Schultag und den Schultüten. Wie sich die Schulränzen verändert haben, ist ebenfalls zu sehen. Neben der Schulranzen-Parade können Besucher auf einem Bildschirm alte Klassenfotos anschauen und in Erinnerungen schwelgen.

Icon Vergrößern Die Puppenschule aus dem Jahr 1961: Ein Exponat von Juliane Koch aus Bobingen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Puppenschule aus dem Jahr 1961: Ein Exponat von Juliane Koch aus Bobingen. Foto: Marcus Merk

Themen wie Lehrerunterlagen, Poesiealben, Fleißbildchen, Heimat- und Sachkunde, Religionsunterricht, Zeugnisse, Erinnerungen, Vergleiche der Schule Bobingen sowie West- und Ostdeutschland, Kinderarbeit vor und nach der Schule laden dazu ein, sich intensiv mit der Schulgeschichte zu beschäftigen. Wer will, kann auch im Schulsaal auf den alten Bänken sitzen und ein Familienfoto machen. Ein alter Schulranzen darf gepackt, es darf gestempelt und mit alten Federn geschrieben werden. Beim Verlassen der Räume kann jeder seine Ideen und Vorstellungen zu Papier bringen. Corinna Kammerer, die in den vergangenen zwölf Monaten viel Zeit und Energie in die Umgestaltung gesteckt hat, ist sich sicher: „Mit einem Besuch ist es nicht getan.“

Icon Vergrößern Schule früher und heute: Besucher müssen Schiefertafel und Tablet der richtigen Zeit zuordnen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Schule früher und heute: Besucher müssen Schiefertafel und Tablet der richtigen Zeit zuordnen. Foto: Marcus Merk

Vernissage ist am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 18 Uhr. Die Museumsräume werden nach vielen Jahren nun wieder einmal im Monat, am ersten Sonntag eines jeden Monats, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Für Schulen und Kindergärten und auch für Klassen- und Familientreffen sind separate Öffnungszeiten möglich. Bei Interesse ist ein Kontakt per Mail an info@hochstraessler.de oder unter der Telefonnummer 08234/41375 möglich.

Icon Vergrößern Die älteren Besucher werden sich im Museum erinnern, was „Hosenspanner“ waren. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die älteren Besucher werden sich im Museum erinnern, was „Hosenspanner“ waren. Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Eröffnet wurde das Schulmuseum in Bobingen vor genau 30 Jahren: Der damalige Rektor Georg Fritz hatte es begründet. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Eröffnet wurde das Schulmuseum in Bobingen vor genau 30 Jahren: Der damalige Rektor Georg Fritz hatte es begründet. Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Früher durften sich Schüler über Fleißbildchen freuen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Früher durften sich Schüler über Fleißbildchen freuen. Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Im Schulmuseum wird gezeigt, wie Heimat- und Sachkunde in West- und Ostdeutschland ausgesehn hatte. Foto: Merk Icon Schließen Schließen Im Schulmuseum wird gezeigt, wie Heimat- und Sachkunde in West- und Ostdeutschland ausgesehn hatte. Foto: Merk